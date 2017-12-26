ЄРЕВАН, 26 дек – . План співробітництва між Рятувальною службою міністерства з надзвичайних ситуацій Вірменії та дислокованої в республіці 102-ї російської військової бази підписано у вівторок в Єревані, повідомили в прес-службі МНС. © Фото : Kumayri GyumriВ вірменському Гюмрі відкрився філіал Російського центру науки і культури

“Документ підписали директор Рятувальної служби МНС Вірменії генерал-майор Мушег Казарян і командир 102-ї російської бази полковник Володимир Елканов”, — йдеться в повідомленні, що надійшов у розпорядження .

За даними прес-служби, план співпраці передбачає оповіщення та обмін інформацією про виникнення або загрозу виникнення стихійного або техногенних катастроф, проведення спільних навчань, організацію аварійно-відновлювальних рятувальних робіт, заходів щодо забезпечення життєдіяльності постраждалих.

Сторони домовилися також спільно виявляти території, підвладні хімічного, радіоактивного і біологічного зараження, проводити санітарні та відновлювальні заходи. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоПосол Росії розповів про перспективи економічного розвитку Вірменії

Дванадцятого грудня аналогічний план Рятувальна служба підписала з Прикордонним управлінням ФСБ РФ до Вірменії.

В місті Гюмрі на півночі Вірменії розгорнута 102-а російська військова база, яка несе бойове чергування в рамках об’єднаної системи ППО СНД. РФ і Вірменія 20 серпня 2010 року продовжили до 2044 року термін дії договору про розміщення бази. Протокол передбачає також розширення сфери її географічної та стратегічної відповідальності. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, винищувачами Міг-29, військово-транспортними вертольотами Мі-8МТ та ударними Мі-24П.