БЕЛГРАД, 26 дек – . Якнайшвидший вступ Македонії в ЄС і НАТО залежить від переговорів з Грецією про назву балканської республіки, які необхідно проводити в рамках ООН, в яких сторони рівноправні, заявив президент країни Георге Іванов у вівторок в ході звернення до нації.

© Fotolia / ѕаіко3рГлава Македонії розкритикував закон про офіційний статус албанської языкаАфины і Скоп’є майже 30 років не можуть вирішити спір із-за назви держави, що виник після виходу македонців із складу Югославії в 1991 році. Греція домагається зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і блокує вступ Скоп’є в ЄС і НАТО. На думку Афін, назва “Македонія” відображає політику іредентизму і може стати причиною територіальних претензій Скоп’є.

Джерело в урядових колах Греції повідомив у грудні , що Афіни і Скоп’є планують приступити в січні до обговорення нової назви для колишньої югославської республіки Македонія.

“Реальність полягає в тому, що питання назви став заручником бюрократії НАТО І ЄС. Тому вирішення спору з Грецією має бути знайдене в рамках ООН, де ми рівноправні. Взаємно прийнятне рішення повинно поважати нашу національну ідентичність, ми не можемо торгувати ідентичністю громадян і конституційним іменем держави”, — зазначив Іванов.

На думку македонського лідера, в переговорах з грецькою стороною необхідно дотримуватися відповідної резолюції Радбезу ООН і рішення Міжнародного суду в Гаазі. Він також нагадав, що в 2018 року пройдуть дві річниці, пов’язані з Грецією і НАТО.

© РИА Новини / Стрінгер Македонія закрила консульство в Барселоні”Двадцятип’ятиріччя одностайного рішення Зборів (парламенту) від 23 грудня 1993 року про приєднання Македонії до НАТО і 10 років великого зриву наших очікувань з боку НАТО на саміті в Бухаресті. Наступний 2018 рік дає можливість НАТО виправити цю несправедливість. Це історичний шанс завершити, нарешті, розпочату чверть століття тому”, — сказав Іванов.

Він підкреслив, що очікує, що Брюссель підтвердить свою політику відкритих дверей.

“Єдиний спосіб для Македонії повернутися в нормальний стан – якомога швидше вступити в НАТО і отримати дату початку переговорів про вступ в ЄС”, — резюмував президент Македонії.

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