ДУБАЙ, 26 дек — . Катар закликав влада Гватемали відмовитися від прийнятого слідом за США рішення перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, назвавши це рішення, “не має правових підстав”, – йдеться в повідомленні МЗС Катару. Дмитро ЗнаменскийЭксперт розповів, хто може послідувати прикладу Гватемали по Єрусалиму

Президент Гватемали Джиммі Моралес повідомив в неділю про рішення перенести посольство своєї країни в Ізраїлі в Єрусалим з Тель-Авіва.

“Рішення Гватемали провокативна і не має юридичних підстав, воно суперечить міжнародному консенсусу, яке знайшло своє відображення у відмові генеральної асамблеї ООН більшістю голосів визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і заклику до всіх державою утриматися від направлення туди своїх дипмісій. МЗС розраховує, що Гватемала перегляне це рішення, і не буде зневажати права палестинців”, — наголошується в повідомленні. © РИА Новини / Віталій БелоусовГватемала слідом за США вирішила перенести посольство в Єрусалим

Зовнішньополітичне відомство Катару підкреслив, що підтримує права палестинського народу і резолюції РБ ООН, прийняті з палестинської проблеми, які передбачають створення незалежної палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі.

На початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і підписав документ про перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про невизнання рішення США щодо статусу Єрусалиму як столиці Ізраїлю, в ході голосування в четвер за документ проголосували 128 країн, проти виступили дев’ять, ще 35 утрималися.

© , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт