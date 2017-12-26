ДОНЕЦЬК, 26 дек — . Влада самопроголошеної Донецької народної республіки сподіваються на політичне врегулювання ситуації в Донбасі в 2018 році, але вважають, що для цього необхідно тиск світової спільноти на Київ, заявила в. о. глави МЗС ДНР Наталія Ніконорова. © Европа просить Росію повернутися в Донбас: ще трохи і буде пізно

“Будемо сподіватися, що міжнародне співтовариство надасть відповідний тиск на українську сторону. Ми вже чули заяви від пані Меркель (канцлер Німеччини Ангела Меркель — ред.) і пана Макрона (президент Франції Емманюель Макрон — ред.), що необхідна активізація роботи на політичному треку. Це дуже важливе послання, і сподіваємося, що в 2018 році Київ прислухається до цього послання і ми зрушимо з цієї замерзлої точки процес переговорів в питанні вступу особливого статусу (статусу Донбасу — ред.) в силу і всіх інших питаннях”, — сказала Ніконорова.

Вона зазначила, що для врегулювання в Донбасі необхідна політична воля Києва. Однак на даний момент немає.

“Самостійно навряд чи вони (влада України — ред.) можуть прийняти яке-небудь політичне рішення. Ми сподіваємося на світове співтовариство і кураторів київської влади, що буде їх воля припинити цей конфлікт. Сподіваємося, що достатній тиск чинитиметься. Політична воля повинна народитися насамперед там”, — додала Наталія Ніконорова.

Виконання Мінських угод