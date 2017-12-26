БЕЛГРАД, 26 дек – . Влада Чорногорії планують підписати в січні договір про купівлю в Канаді трьох багатофункціональних вертольотів Bell, повідомив міністр оборони республіки Предраг Бошкович. © AFP 2017 / Savo PrelevicГенсек НАТО розповів про діяльність альянсу в Чорногорії

Міноборони передає слова міністра про те, що багатофункціональні машини будуть більшою мірою придбані для вирішення цивільних завдань: допомоги при НС, медичного транспорту та гасіння пожеж. У військовому сенсі вертольоти будуть здійснювати повітряний нагляд і контроль території Чорногорії.

“Вертольоти купуються на кошти з бюджету МО в найближчі п’ять років, в січні буде підписаний договір з канадським державним агентством з підтримки експорту. Для вертольотів необхідно забезпечити необхідні місця стоянки на аеродромі Голубовци”, — цитує міноборони Бошковича.

За його даними, всього чорногорські міноборони і МВС розташовують 14 вертольотами, сім з яких в льотному стані. Денис АслановЭксперт: надання дипстатуса НАТО в Чорногорії призведе до окупації

Міністр оборони додав, що збройні сили Чорногорія незабаром придбають на виділені Німеччиною гроші шість легких броньованих транспортних засобів.

Він також повідомив про підготовку до придбання нового стаціонарного радара для військових цілей.

“Зараз готується проект того, де радар буде встановлений і буде він середнього або дальньої дії. Захист нашого повітряного простору забезпечать союзники – Греції та Італія, як вже роблять це для Албанії”, — наводить слова Бошковича міноборони Чорногорії.