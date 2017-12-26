САМАРА, 26 дек — . Слідчий комітет РФ перевіряє повідомлення про насильство з боку співробітників ДАІ під Самарою, повідомили в СУСЬК по регіону. © Depositphotos / strixcodeВзгляд з камери: як зняти співробітника ДАІ на відео і не сісти в тюрму

“Проводиться перевірка на наявність ознак складу злочину в діях заявників, так і в діях співробітників ДПС”, — йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в місті Нефтегорске Самарської області 16 грудня. Відео, де, імовірно, співробітник ГИБДД, збиває людину і бризкає балончиком в обличчя, було опубліковано на Youtube і в соціальних мережах. На відеозаписі видно, як двоє поліцейських затримують чоловіка і садять його в патрульний автомобіль. Працівники ДАІ вимагають від чоловіків припинити зйомку і розійтися, але ті продовжують знімати. Потім у ролику показано, як патрульна машина збиває одного з чоловіків, також, імовірно, поліцейський бризкає газовим балончиком в бік знімають.

Як повідомив представник федерації автовласників Росії в Самарі Андрій Арзаматов, до нього звернулися дві особи, які повідомили про те, що стали жертвами насильства з боку співробітників ДІБДР.

“Ми допомогли скласти звернення до ГУМВС та УСБ в Слідчий комітет. Подібні дії, які вчиняють на відео співробітники ГИБДД, не припустимі і є порушенням закону”, — додав він.