МОСКВА, 26 дек — . Лефортовський суд Москви санкціонував арешт уродженця Киргизії Хайролла Абдухалилова, підозрюваного в участі в терористичній організації і підготовці теракту, повідомила прес-секретар суду Катерина Краснова.

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 6 лютого, підозрюваний її не оскаржував”, — сказала вона.

Абдухалилову пред’явлено звинувачення за статтями КК РФ 355 (Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут хімічного, біологічного, токсичної, а також іншого виду зброї масового знищення, забороненої міжнародним договором Російської Федерації), частини 2 статті 205.5 (Участь у діяльності терористичної організації) та статті 30 і частини 3 статті 205 (Підготовка терористичного акту).

Подробиці інкримінованих злочинів у суді пояснити не змогли.