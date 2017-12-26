МОСКВА, 26 дек — . Уповноважений при президентові РФ з прав дитини Анна Кузнецова взяла під контроль інцидент в іжевській виховної колонії, де дев’ять вихованців завдали собі порізи, до прокуратури направлено запит, повідомляє прес-служба дитячого омбудсмена. © РИА Новини / Максим БлиновФСИН розповіла про вимоги які порізали себе в іжевській колонії підлітків

Раніше представник уряду Удмуртії повідомив , що дев’ять підлітків, які відбувають покарання у виховній колонії в Іжевську, завдали собі порізи в ніч на вівторок. Їх стан оцінювався як задовільний, підліткам надали медичну допомогу, їх не довелося госпіталізувати. У прес-службі управління ФСВП по регіону заявили, що підлітки вимагали послаблення режиму, їх дії несли “демонстративно-шантажный характер”. У відомстві уточнили, що підлітки завдали собі поверхневі порізи передпліччя.

“Кузнєцова обговорила надзвичайна подія з керівництвом регіону, спрямований запит в прокуратуру”, — йдеться в повідомленні прес-служби дитячого омбудсмена.

Як зазначається, попередня перевірка показала, що вихованці таким чином протестували проти заборони куріння на території колонії.

© РИА Новини / Саїд ЦарнаевКузнецова розповіла, чому вихованці іжевської колонії порізали себе”Однією з причин того, що сталося, в тому числі, вплив кримінальної субкультури. Отримуємо в оперативному режимі всю необхідну інформацію про ситуацію в іжевській колонії, про стан здоров’я постраждалих, а також про виховних заходах, спрямованих на профілактику подібної поведінки вихованців”, — сказала Кузнєцова, чиї слова наводить апарат уповноваженого.

За даними прес-служби, уповноважений з прав дитини в Удмуртії Ольга Авдєєва разом з усіма профільними службами негайно виїхали в колонію, начальник регіонального управління ФСВП Володимир Добринін провів нараду за участю представників прокуратури та Слідчого комітету.