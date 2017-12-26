МОСКВА, 26 дек — . Гірничий майстер затриманий в рамках розслідування справи про вибух на копальні в Татарстані, повідомляє прес-служба СК по регіону. © Фото : Прокуратура Республіки ТатарстанСК завів справу після загибелі двох людей під час вибуху на копальні в Татарстані

“За підозрою у скоєнні злочину затримано гірничий майстер 58-річний Костянтин Макаров, який підписав документацію про витрачання вибухівки. Вирішується питання про обрання щодо нього одного з передбачених законом запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні.

Вранці 25 грудня 2017 року працівники копальні повантажили в автомобіль порожні коробки з-під амоніту для вивезення з копальні. Однак у них виявилася невикористана вибухівка. Після того, як автомобіль залишив територію рудника, сталася детонація, в результаті чого знаходилися в автомобілі робочі померли.

Раніше повідомлялося, що слідчі порушили кримінальну справу за фактом загибелі двох людей на території гіпсового рудника в Татарстані.