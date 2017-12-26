МОСКВА, 26 дек — . Сім’ї загиблих в результаті аварії з автобусом у Москві біля станції метро “Слов’янський бульвар” отримають по 1 мільйону рублів, постраждалі отримають виплати у розмірі 500 тисяч рублів. Документ, підписаний Сергієм Собяніним, опублікований на офіційному порталі столичної мерії. © Фото : АГН “Москва” / Сергій Кисельов ДТП з автобусом в Москві: розслідування та позапланові перевірки транспорту

“Виплатити одноразову матеріальну допомогу: сім’ям громадян, загиблих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася біля станції “Слов’янський бульвар” Московського метрополітену 25 грудня 2017 року, в розмірі 1 000 000 рублів (на кожного загиблого); особам, постраждалим та госпіталізованим у зв’язку з ушкодженням здоров’я для надання їм спеціалізованої медичної допомоги у стаціонарних умовах, в розмірі 500 000 рублів (кожному потерпілому)”, — йдеться в документі.

Влада виплатить по 100 тисяч рублів потерпілим, яким допомога була надана в амбулаторних умовах без госпіталізації.

Крім того, родичам загиблих відшкодують витрати на оплату транспортних послуг, пов’язаних з упізнанням тіла, а також поховання на кладовищах за межами Москви — “у розмірі фактично понесених витрат, але не більше 110 000 рублів на кожного загиблого”. Поховання організовує ДБУ “Ритуал.

© РИА Новини / Григорій СысоевМосковские влади розповіли про стан постраждалих у ДТП з автобусомДетям загиблих призначаються додаткові щомісячні компенсаційні виплати. Вдень у понеділок автобус в’їхав у підземний перехід біля станції метро “Слов’янський бульвар” на заході Москви – за уточненими даними, чотири людини загинули, 11 отримали травми. Дев’ять людей залишаються в лікарнях.

Водій заявив, що автобус “раптово почав самостійне рух”, а гальма перестали працювати. Однак експерти групи “ГАЗ” (виробника автобуса) повідомили, що водій “з великою часткою ймовірності… не задіяв жодну з гальмівних систем, не кажучи про простий можливості гальмування двигуном”.

В ситуації розбирається слідство, порушено кримінальну справу за двома статтями КК РФ. Водій затриманий.

Автобус протаранив перехожих на заході Москви© РИА Новини / Григорій СысоевКрупная аварія сталася в понеділок вдень біля станції метро “Слов’янський бульвар”. Григорій СысоевКрупная аварія сталася в понеділок вдень біля станції метро “Слов’янський бульвар”. Григорій СысоевПассажирский автобус протаранив людей на Можайськом шосе та в’їхав у підземний перехід. Григорій СысоевПассажирский автобус протаранив людей на Можайськом шосе та в’їхав у підземний перехід.© Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ результаті аварії загинули чотири людини, дев’ять – госпіталізовані, ще двом постраждалим допомога була надана на місці. © Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ результаті аварії загинули чотири людини, дев’ять – госпіталізовані, ще двом постраждалим допомога була надана на місці. Григорій СысоевНа місце події прибув мер Москви Сергій Собянін. Він доручив провести перевірку всього автобусного парку столиці. Григорій СысоевНа місце події прибув мер Москви Сергій Собянін. Він доручив провести перевірку всього автобусного парку столиці. Григорій СысоевПо словами водія автобуса, машина в якийсь момент почала рухатися самостійно, він намагався її зупинити, але гальма не спрацювали. Григорій СысоевПо словами водія автобуса, машина в якийсь момент почала рухатися самостійно, він намагався її зупинити, але гальма не спрацювали. Григорій СысоевПосле аварії було порушено кримінальну справу за двома статтями – про надання послуг неналежної якості і порушення ПДР. Григорій СысоевПосле аварії було порушено кримінальну справу за двома статтями – про надання послуг неналежної якості і порушення ПДР. Григорій СысоевПоследствия аварії ліквідують понад 90 осіб і 35 одиниць техніки. Григорій СысоевПоследствия аварії ліквідують понад 90 осіб і 35 одиниць техніки. Данило ШереметВ Мінтрансі Підмосков’я повідомили, що автобус, який потрапив у ДТП, перед виходом на рейс був справний. Данило ШереметВ Мінтрансі Підмосков’я повідомили, що автобус, який потрапив у ДТП, перед виходом на рейс був справний. Григорій СысоевПострадавших з місця аварії евакуювали не тільки машини швидкої допомоги, але і два вертольоти Московського авіаційного центру. Григорій СысоевПострадавших з місця аварії евакуювали не тільки машини швидкої допомоги, але і два вертольоти Московського авіаційного центру.© Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВС по Москві поки що розглядають дві версії події: водій не впорався з керуванням або автобус був несправний. © Фото : Данило Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВС по Москві поки що розглядають дві версії події: водій не впорався з керуванням або автобус був несправний. Григорій СысоевВместе з мером Москви на місце аварії приїхали його заступник з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петро Бірюков, а також керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Максим Ликсутов. Григорій СысоевВместе з мером Москви на місце аварії приїхали його заступник з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Петро Бірюков, а також керівник департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Максим Ликсутов. /