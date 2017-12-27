Камінг-аут військового експерта Арестовича, який зізнався, що брехав про АТО, став хітом в соцмережах
Український військовий експерт Олексій Арестович, який практично щодня з’являється на телеекранах, зробив сенсаційне визнання. Виявляється, він з 2014 року “багато брехав” про АТО.
Арестович – відома особистість. Крім телевізора, де він коментує питання АТО, Росії та геополітики, блогер має більше 120 тисяч користувачів на Facebook і пише колонки для десятків інтернет-ЗМІ.
Тому його визнання можна описати відомою фразою – “Який удар від класика!”.
І це не натяжка. Арестович – яскрава зірка на небосхилі української околовоенной аналітики. І його камінг-аут закономірно ставить під сумнів компетенцію іншої експертної тусовки – тієї частини, яка коментує теми Донбасу, Криму та Росії.
“Країна” зібрала все, що відомо про скандальні визнання експерта і реакції на них.
“Кіборгам” віддаю перевагу “Через терни до зірок””
21 грудня у Facebook Олексія Арестовича з’явився несподіваний пост. Наводимо його головні тези повністю:
“Дорогі друзі!
Я багато брехав вам, починаючи з весни 2014 року.
Спотворення інформації я запускав по двох основних лініях:
– створення патріотичного лубка, в якому ми “усі єднаємося, шануємося та героїчні”, а Україну чекають блискучі перспективи,
– чорна пропаганда проти РФ.
Це була чисто пропагандистська робота, викликана до життя військовою агресією Росії проти України.
Через три роки, я зробив висновок:
– пропаганда є частиною війни, можлива і навіть (на жаль) необхідна, але тільки на анонімних засадах, тобто коли ти не подписываешься під нею своїм ім’ям.
Тепер, про моєї істинної позиції.
1. Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої.
Я патріот “5-го проекту, проекту об’єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і В.і.вернадського.
Із сучасних діячів мені ближче всього Маск, людина, найбільш послідовно і активно проводить у життя проект перебудови соціосистеми “Людство” в полиглобальное вимір.
Тому “Кіборгам”, я віддаю перевагу “Через терни до зірок”.
На питання відновлення історичної пам’яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-ів, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу.
Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто нецікаво.
Саме тому, я повертаюся на ту мову, на якому мені зручніше говорити.
2. Саме тому, що мене абсолютно не колышат національні питання, я не їду (поки, в усякому разі) з України.
А оскільки я є громадянином цієї країни, я чесно виконував і продовжую виконувати свої громадянські обов’язки, у першу чергу, у сфері забезпечення безпеки, своїм маленьким внеском (навчання військових, аналітичні матеріали).
Не через патріотизму. Через чесного обміну.
Однак, для мене є дві конкретні червоні лінії, при перетині яких, я перегляну умови співпраці:
– якщо держава/суспільство почне примушувати до реалізації певного соціально-політичного проекту насильницьким шляхом,
– якщо держава/суспільство почне обмежувати можливість вільного мислення, діяльності, мови.
В цьому сенсі, я схильний розглядати введення “мовных квот”, як негативний сигнал. І уважно слідкую за тенденціями.
3. Мене абсолютно не турбує розвиток української культури, як такої. Я його вітаю, десь навіть йому допомагаю, але не через сантименту до неї як такої, а вітаю як одну з багатьох культур нашої великої і симпатичною Землі. Не більше.
4. Я не вважаю український народ чимось видатним, а наше суспільство – особливим.
Навпаки, я вважаю обох володіють цілою серією дуже серйозних системних, генезисных недоліків, серед яких дріб’язковість, істеричність і ірраціональність – на перших місцях.
В цілому, я відчуваю до громадської масі (в її нинішньому стані) почуття, близьке до помірного відразі, хоча щодо її перспектив я, як і раніше, стримано-оптимістичний. Правда, вельми стримано. Вельми і вельми.
5. Мені глибоко плювати (слиною) Порошенко чи Саакашвілі.
Тому, що ви (за рідкісними персональними винятками) поки перебуваєте в такому власному стані, що вам можна поставити на чолі держави Ісуса Христа – ви все одно налажаете.
І запорукою того сьогодні – ваша реакція на “боротьбу” Порошенко і Саакашвілі, взагалі – ваше в ній добровільну участь.
Не до кінця впевнений, що ті, хто в цій боротьбі бере участь, її підтримує і обговорює, є закінченими довбойобами, але те, що вони є довбойобами, як мінімум, тимчасовими – гарантую.
6. Я пішов з усіх ЗМІ, для того, щоб не підтримувати своєю участю інфантилістські і параноїдальні тенденції, які ЗМІ культивують. Те, що я вважатиму за потрібне донести, я донесу зі своєї сторінки. Колись один з моїх учителів мені сказав: “станеш знаменитим, не давай інтерв’ю поверхневим журналістам”. Я вирішив перевірити цю сентенцію на власному досвіді. Перевірив. Він був прав”.
Перший варіант скандального поста Арестовича
Відредагував і пом’якшив
Пост, з’явився вчора вранці, викликав фурор в Мережі – незважаючи на практично повне мовчання ЗМІ, у більшості з яких Арестович є бажаним гостем і автором.
Запис експерта зібрала більше двох тисяч реакцій, майже 500 перепостів і тисячу коментарів. Частина з них була не зовсім приємною. З цієї або іншої причини – але ввечері 21 грудня Арестович вніс деякі зміни в початковий текст.
В першому пункті, де різко йдеться про неприйняття патріотизму, блогер додав кілька пом’якшуючих і пояснюють фраз:
“Якщо Ви – патріот, я поважаю Ваші погляди.
Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такий патріотизм не беру участь”.
У другому пунта, де Арестович каже, що його пропагандистська робота – це “чесний обмін”, він уточнив: “Я не пасажир. Їдемо в одному човні, працюємо на човен”.
В абзац щодо української культури він додав: “Хороша культура, симпатична. У чому подобається”.
Очевидно, що уточнення говорять про одне – експерт вирішив не палити мости з патріотами, які могли впізнати себе в критичних зауваженнях експерта.
“Це не Європа, а ЦК КПУ”
Сьогодні вранці Арестович опублікував другий пост, в якому підвів підсумки свого камінг-ауту.
“Судячи з учорашньої хвилі, ми нарешті, побудували суспільство, в якому не рекомендується:
– говорити, що думаєш,
– вибирати мову спілкування,
– мати відмінні від общеодобряемых цінності,
– мати незахоплений образ думки”, – написав експерт.
За його словами, Україна “в своєму чаді” починає випереджати російське суспільство.
“Я так розумію, що резонанс викликаний тим, що хтось все таки зумів вимовити – “а король-то – голий!””, – пояснив Арестович.
На його думку, українські блогери “не вміють видати нічого більш змістовного, ніж хейт-спічі з матюгами і спроб обнюхати чужу білизну”.
“Ценеэуропа, це ЦК КПУ в новому, ще більш економічній упаковці. Будували ми, будували і нарешті збудували”, – резюмував Арестович.
На диво мало хейта
Соратники Арестовича по експертно-журналістській тусовці виявилися досить толерантні до його камінг-ауту. І це вражаюче. Адже подібні одкровення повинні були викликати мега-скандал. Але, складалося враження, що багато хто зовсім не здивувалися одкровення експерта про його системної брехні. То чи не бачать у тому якогось гріха (мовляв, всі так роблять, що тут такого), то в цілому згодні з ним, але бояться сказати це вголос.
“Це чудово. Перечитав з ранку коменти, іржав як кінь. Давно такого в розважальному жанрі не було”, – захоплено написав у коментарях до посту Арестовича журналіст Юрій Романенко.
“Ви, Олексію, з постмодерну пишіть…..а тут більшість країни ще до модерну не дозріли”, – підтримала автора Ганна Маляр, блогер і юрист.
“З Арестовичем ми особисто не знайомі (були), але цапаться – примудрялися. Зі мною це нескладно. Олексія іноді – читав. Іноді – слухав. Не з усім погоджувався, але було цікаво і пізнавально. Часом корисно, часом – огидно, але все одно пізнавально і цікаво.
Це – життя. Вона не двомірна і не чорно-біла. Факт”, – доброзичливо написав волонтер Олексій Мочанов.
“Дивно, а чому цей пост Арестович викликав таке обурення публіки? Може, мало хто знає підозрює, але я ж теж свої висновки по три-чотири роки роблю. Ймовірно, у кожного вони свої. Але багато висновків. На що-то з тексту дивлюся як на космополітичну Ваву (буває), дещо я б навіть назвав концентрованої правдою. Як є”, – пише чернігівський журналіст Олег Головатенко.
“Хоч би Бутусов такого не написав. А то спертися і зовсім не на кого буде”, – іронізує журналіст Руслан Кухарчук.
Втім, і цього поста вистачило, щоб викликати потрібний градус ажіотажу. “Ломи, заверещали, блохеры заспівали”, – фіксує народний депутат Леонід Ємець, не засуджуючи, знову ж таки, “зрадницкой” позиції Арестовича.
“Гроші від Банкової закінчилися?”
Частина коментаторів зійшлися на думці, що Арестовичу перестали платити за озвучування своїх думок у ЗМІ.
“Що, Банкова зняла з обліку?” – запитала в коментарях журналіст Тетяна Висоцька.
Крім того, в коментарі до експерта прийшло багато відомих прихильників сепаратистів, з якими Арестович вступив у перепалку. Наприклад, блогер Денис Селезньов і Світлана Кофман, дружина екс-міністра ДНР” Олександра Кофмана, які також в непарламентських висловів припустили, що Арестовичу перестали платити.
У відповідь Арестович назвав Селезньова “букою”, а дружині Кофмана запропонував “поїсти млинців з лопати”.
Інші прихильники “ДНР” пригадали Арестовичу пости з закликами поводитися з російськими військовими, “як з шаленими щурами” (пост, написаний після Іловайського котла). Ось він:
Частина блогерів заявили, що тепер чекають камінг-ауту блогера Олега Паламаря – самого популярного автора з пропрезидентської позицією в Facebook.
Першою про це заявила адвокат Тетяна Монтян.
Втім, Паламар – це лише проміжна станція, заявив журналіст В’ячеслав Чечило.
“Всі чекають, поки подвиг Арестовича повторить Паламар. А я от все чекаю подвигу від Порошенка: “Друзі, я три роки вам брехав….”, – написав Чечило.
Містифікацію. Паламар – колективний проект Банкової”, – відповів йому журналіст Руслан Бизяев.