Камінг-аут військового експерта Арестовича, який зізнався, що брехав про АТО, став хітом в соцмережах

Український військовий експерт Олексій Арестович, який практично щодня з’являється на телеекранах, зробив сенсаційне визнання. Виявляється, він з 2014 року “багато брехав” про АТО.

Арестович – відома особистість. Крім телевізора, де він коментує питання АТО, Росії та геополітики, блогер має більше 120 тисяч користувачів на Facebook і пише колонки для десятків інтернет-ЗМІ.

Тому його визнання можна описати відомою фразою – “Який удар від класика!”.

І це не натяжка. Арестович – яскрава зірка на небосхилі української околовоенной аналітики. І його камінг-аут закономірно ставить під сумнів компетенцію іншої експертної тусовки – тієї частини, яка коментує теми Донбасу, Криму та Росії.

“Країна” зібрала все, що відомо про скандальні визнання експерта і реакції на них.

“Кіборгам” віддаю перевагу “Через терни до зірок””

21 грудня у Facebook Олексія Арестовича з’явився несподіваний пост. Наводимо його головні тези повністю:

“Дорогі друзі!

Я багато брехав вам, починаючи з весни 2014 року.

Спотворення інформації я запускав по двох основних лініях:

– створення патріотичного лубка, в якому ми “усі єднаємося, шануємося та героїчні”, а Україну чекають блискучі перспективи,

– чорна пропаганда проти РФ.

Це була чисто пропагандистська робота, викликана до життя військовою агресією Росії проти України.

Через три роки, я зробив висновок:

– пропаганда є частиною війни, можлива і навіть (на жаль) необхідна, але тільки на анонімних засадах, тобто коли ти не подписываешься під нею своїм ім’ям.

Тепер, про моєї істинної позиції.

1. Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої.

Я патріот “5-го проекту, проекту об’єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і В.і.вернадського.

Із сучасних діячів мені ближче всього Маск, людина, найбільш послідовно і активно проводить у життя проект перебудови соціосистеми “Людство” в полиглобальное вимір.

Тому “Кіборгам”, я віддаю перевагу “Через терни до зірок”.

На питання відновлення історичної пам’яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-ів, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу.

Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто нецікаво.

Саме тому, я повертаюся на ту мову, на якому мені зручніше говорити.

2. Саме тому, що мене абсолютно не колышат національні питання, я не їду (поки, в усякому разі) з України.

А оскільки я є громадянином цієї країни, я чесно виконував і продовжую виконувати свої громадянські обов’язки, у першу чергу, у сфері забезпечення безпеки, своїм маленьким внеском (навчання військових, аналітичні матеріали).

Не через патріотизму. Через чесного обміну.

Однак, для мене є дві конкретні червоні лінії, при перетині яких, я перегляну умови співпраці:

– якщо держава/суспільство почне примушувати до реалізації певного соціально-політичного проекту насильницьким шляхом,

– якщо держава/суспільство почне обмежувати можливість вільного мислення, діяльності, мови.

В цьому сенсі, я схильний розглядати введення “мовных квот”, як негативний сигнал. І уважно слідкую за тенденціями.

3. Мене абсолютно не турбує розвиток української культури, як такої. Я його вітаю, десь навіть йому допомагаю, але не через сантименту до неї як такої, а вітаю як одну з багатьох культур нашої великої і симпатичною Землі. Не більше.

4. Я не вважаю український народ чимось видатним, а наше суспільство – особливим.

Навпаки, я вважаю обох володіють цілою серією дуже серйозних системних, генезисных недоліків, серед яких дріб’язковість, істеричність і ірраціональність – на перших місцях.

В цілому, я відчуваю до громадської масі (в її нинішньому стані) почуття, близьке до помірного відразі, хоча щодо її перспектив я, як і раніше, стримано-оптимістичний. Правда, вельми стримано. Вельми і вельми.

5. Мені глибоко плювати (слиною) Порошенко чи Саакашвілі.

Тому, що ви (за рідкісними персональними винятками) поки перебуваєте в такому власному стані, що вам можна поставити на чолі держави Ісуса Христа – ви все одно налажаете.

І запорукою того сьогодні – ваша реакція на “боротьбу” Порошенко і Саакашвілі, взагалі – ваше в ній добровільну участь.

Не до кінця впевнений, що ті, хто в цій боротьбі бере участь, її підтримує і обговорює, є закінченими довбойобами, але те, що вони є довбойобами, як мінімум, тимчасовими – гарантую.

6. Я пішов з усіх ЗМІ, для того, щоб не підтримувати своєю участю інфантилістські і параноїдальні тенденції, які ЗМІ культивують. Те, що я вважатиму за потрібне донести, я донесу зі своєї сторінки. Колись один з моїх учителів мені сказав: “станеш знаменитим, не давай інтерв’ю поверхневим журналістам”. Я вирішив перевірити цю сентенцію на власному досвіді. Перевірив. Він був прав”.

Перший варіант скандального поста Арестовича

Відредагував і пом’якшив

Пост, з’явився вчора вранці, викликав фурор в Мережі – незважаючи на практично повне мовчання ЗМІ, у більшості з яких Арестович є бажаним гостем і автором.

Запис експерта зібрала більше двох тисяч реакцій, майже 500 перепостів і тисячу коментарів. Частина з них була не зовсім приємною. З цієї або іншої причини – але ввечері 21 грудня Арестович вніс деякі зміни в початковий текст.

В першому пункті, де різко йдеться про неприйняття патріотизму, блогер додав кілька пом’якшуючих і пояснюють фраз:

“Якщо Ви – патріот, я поважаю Ваші погляди.

Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такий патріотизм не беру участь”.

У другому пунта, де Арестович каже, що його пропагандистська робота – це “чесний обмін”, він уточнив: “Я не пасажир. Їдемо в одному човні, працюємо на човен”.

В абзац щодо української культури він додав: “Хороша культура, симпатична. У чому подобається”.

Очевидно, що уточнення говорять про одне – експерт вирішив не палити мости з патріотами, які могли впізнати себе в критичних зауваженнях експерта.

“Це не Європа, а ЦК КПУ”

Сьогодні вранці Арестович опублікував другий пост, в якому підвів підсумки свого камінг-ауту.

“Судячи з учорашньої хвилі, ми нарешті, побудували суспільство, в якому не рекомендується:

– говорити, що думаєш,

– вибирати мову спілкування,

– мати відмінні від общеодобряемых цінності,

– мати незахоплений образ думки”, – написав експерт.

За його словами, Україна “в своєму чаді” починає випереджати російське суспільство.

“Я так розумію, що резонанс викликаний тим, що хтось все таки зумів вимовити – “а король-то – голий!””, – пояснив Арестович.

На його думку, українські блогери “не вміють видати нічого більш змістовного, ніж хейт-спічі з матюгами і спроб обнюхати чужу білизну”.

“Ценеэуропа, це ЦК КПУ в новому, ще більш економічній упаковці. Будували ми, будували і нарешті збудували”, – резюмував Арестович.

На диво мало хейта

Соратники Арестовича по експертно-журналістській тусовці виявилися досить толерантні до його камінг-ауту. І це вражаюче. Адже подібні одкровення повинні були викликати мега-скандал. Але, складалося враження, що багато хто зовсім не здивувалися одкровення експерта про його системної брехні. То чи не бачать у тому якогось гріха (мовляв, всі так роблять, що тут такого), то в цілому згодні з ним, але бояться сказати це вголос.

“Це чудово. Перечитав з ранку коменти, іржав як кінь. Давно такого в розважальному жанрі не було”, – захоплено написав у коментарях до посту Арестовича журналіст Юрій Романенко.

“Ви, Олексію, з постмодерну пишіть…..а тут більшість країни ще до модерну не дозріли”, – підтримала автора Ганна Маляр, блогер і юрист.

“З Арестовичем ми особисто не знайомі (були), але цапаться – примудрялися. Зі мною це нескладно. Олексія іноді – читав. Іноді – слухав. Не з усім погоджувався, але було цікаво і пізнавально. Часом корисно, часом – огидно, але все одно пізнавально і цікаво.

Це – життя. Вона не двомірна і не чорно-біла. Факт”, – доброзичливо написав волонтер Олексій Мочанов.

“Дивно, а чому цей пост Арестович викликав таке обурення публіки? Може, мало хто знає підозрює, але я ж теж свої висновки по три-чотири роки роблю. Ймовірно, у кожного вони свої. Але багато висновків. На що-то з тексту дивлюся як на космополітичну Ваву (буває), дещо я б навіть назвав концентрованої правдою. Як є”, – пише чернігівський журналіст Олег Головатенко.

“Хоч би Бутусов такого не написав. А то спертися і зовсім не на кого буде”, – іронізує журналіст Руслан Кухарчук.

Втім, і цього поста вистачило, щоб викликати потрібний градус ажіотажу. “Ломи, заверещали, блохеры заспівали”, – фіксує народний депутат Леонід Ємець, не засуджуючи, знову ж таки, “зрадницкой” позиції Арестовича.

“Гроші від Банкової закінчилися?”

Частина коментаторів зійшлися на думці, що Арестовичу перестали платити за озвучування своїх думок у ЗМІ.

“Що, Банкова зняла з обліку?” – запитала в коментарях журналіст Тетяна Висоцька.

Крім того, в коментарі до експерта прийшло багато відомих прихильників сепаратистів, з якими Арестович вступив у перепалку. Наприклад, блогер Денис Селезньов і Світлана Кофман, дружина екс-міністра ДНР” Олександра Кофмана, які також в непарламентських висловів припустили, що Арестовичу перестали платити.

У відповідь Арестович назвав Селезньова “букою”, а дружині Кофмана запропонував “поїсти млинців з лопати”.

Інші прихильники “ДНР” пригадали Арестовичу пости з закликами поводитися з російськими військовими, “як з шаленими щурами” (пост, написаний після Іловайського котла). Ось він:

Частина блогерів заявили, що тепер чекають камінг-ауту блогера Олега Паламаря – самого популярного автора з пропрезидентської позицією в Facebook.

Першою про це заявила адвокат Тетяна Монтян.

Втім, Паламар – це лише проміжна станція, заявив журналіст В’ячеслав Чечило.

“Всі чекають, поки подвиг Арестовича повторить Паламар. А я от все чекаю подвигу від Порошенка: “Друзі, я три роки вам брехав….”, – написав Чечило.

Містифікацію. Паламар – колективний проект Банкової”, – відповів йому журналіст Руслан Бизяев.