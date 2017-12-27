МОСКВА, 27 січ — . Найпопулярніша у світі криптовалюта биткоин (bitcoin) торгується в плюсі в середу після падіння на 26,85% за тиждень з 17 по 23 грудня, що стало найсильнішим тижневим зниженням з 2013 року, випливає з даних торгів.

© РИА Новини / Володимир АстапковичЭксперты розповіли, зможе биткоин потіснити золото за даними порталу CoinMarketCap, станом на 7.50 мск биткоин дорожчав на 12,09%, до 16,77 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 11,77%, до 16,35 тисячі доларів, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тисячі доларів. За даними порталу Coindesk, биткоин дорожчав на 4,24%, до 16,41 тисячі доларів.

На тижні з 17 по 23 грудня биткоин втратив більше половини своєї вартості на деяких торгових майданчиках, зазначає агентство Рейтер. На біржі Bitfinex криптовалюта подешевшала на 26,85%. Більш сильне тижневе зниження вартості биткоина спостерігалося тільки в грудні 2013 року, коли валюта знизилася у вартості на 28,07% (з 22 по 29 грудня 2013 року).

При цьому перед падінням, 17 грудня биткоин подорожчав на деяких біржах до 20 тисяч доларів. Експерти вважають, що зниження минулого тижня курсу биткоина — природна корекція після впевненого зростання цін. “Останнє рух цін (різке зниження — ред.) показує, що биткоин раніше є спекулятивним капіталовкладенням. На торгах биткоином зберігається величезна волатильність”, — наводить агентство Рейтер думку головного стратега світового ринку Invesco Христини Хупер (Kristina Hooper).

При цьому з початку року биткоин подорожчав приблизно в 20 разів, з менш ніж тисячі доларів до 19,666 тисячі доларів в грудні (за даними біржі Bitstamp).

Що стосується інших криптовалют, то Ethereum піднімалася в ціні на 1,09%, до 783,7 долара, Bitcoin Cash — на 1,4%, до 3,05 тисячі доларів, Ripple — дорожчала на 9,58%, до 1,23 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, складає на даний момент 615,515 мільярда доларів, на частку биткоина припадає приблизно 45% всього ринку криптовалют.