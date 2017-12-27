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ВСУ порушили режим припинення вогню один раз за добу, заявили в ЛНР

27.12.2017

ЛУГАНСЬК, 27 січ — . Українські силовики один раз за минулу добу обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки, повідомили в прес-службі Народної міліції ЛНР.В небе над Донбассом заметили необычное свечениеУ небі над Донбасом помітили незвичайне світіння

“Українські силовики один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 82 міліметри, гранатомети (АГС), протитанкові керовані ракети і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

За даними відомства, обстріл вівся в напрямку населеного пункту Калинівка.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає”, — повідомив співрозмовник агентства.

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня, але силовики і ополченці вже обмінялися звинуваченнями про порушення режиму тиші.Выполнение минских соглашенийВиконання Мінських угод

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