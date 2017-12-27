ЛУГАНСЬК, 27 січ — . Українські силовики один раз за минулу добу обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки, повідомили в прес-службі Народної міліції ЛНР. У небі над Донбасом помітили незвичайне світіння

“Українські силовики один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 82 міліметри, гранатомети (АГС), протитанкові керовані ракети і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

За даними відомства, обстріл вівся в напрямку населеного пункту Калинівка.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає”, — повідомив співрозмовник агентства.

Контактна група щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня, але силовики і ополченці вже обмінялися звинуваченнями про порушення режиму тиші. Виконання Мінських угод