МЕХІКО, 27 січ — . Адвокат колишнього лідера перуанської маоістської угруповання “Сендеро Луміносо” (“Світлий шлях”) Абимаэля Гусмана у вівторок попросив про звільнення свого клієнта, що відбуває довічний термін за тероризм, після помилування, наданого екс-президента країни Альберто Фухіморі. © AFP 2017 / Ernesto Benavides Помилуваний екс-президент Перу попросив вибачення у співгромадян

Саме при Фухіморі, який був головою Перу з 1990 по 2000 роки, владі вдалося практично повністю знищити “Сендеро Луміносо”, багато років тримало країну страху.

“Я за своєю ініціативою і як адвокат прошу свободи моєму підзахисному, докторові Абимаэлю Гусману, який сидить у в’язниці вже 25 років”, — наводить портал Noticias24 слова захисника Альфредо Креспо.

За його словами, Гусман зараз погано себе почуває, а між тим саме стан здоров’я стало причиною, по якій президент Перу Педро Кучинського вирішив помилувати Фухіморі в минулу неділю. Фухіморі (79 років) відбував термін, в тому числі, і за масові вбивства, скоєні його військами і поліцією щодо повстанців з “Сендеро Луміносо” в 1991-1992 роках. Помилування він отримав з гуманітарних мотивів, так як страждає невиліковним захворюванням.

© AFP 2017 / Cris BouroncleВ Перу тисячі людей протестують проти помилування екс-президентаГусману зараз 83 роки. “Він хворий, що страждає від високого тиску, серця, депресії, псоріазу, кожен день його оглядає лікар”, — зазначив адвокат Креспо.

Угрупування “Сендеро Луміносо” була створена Гусманом в 1960 році. До неї увійшли в основному університетських викладачів і студентів одного з найбідніших перуанських департаментів (зараз — регіонів) Аякучо. У травні 1980 року організація перейшла до збройної партизанської війни проти представників влади. У 1992 році Гусман був захоплений в ході спецоперації.