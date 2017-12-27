У загальній складності з фонду в цьому році було вилучено близько 1 трильйона рублів. До кінця року дні будуть витрачені останні гроші.

Резервний фонд в 2017 році буде вичерпаний повністю, цитує Сілуанова ТАСС. На 1 грудня у фонді, який збирався за рахунок нафтогазових доходів у період “огрядних” років дорогої нафти, залишалося 992 млрд рублів. Порівняно з лютим 2015-го, коли фонд роздрукували, щоб закрити дірку в федеральному бюджеті, його розмір скоротився майже в 6 разів, або на 4,9 трильйона рублів.

Ще близько 660 млрд рублів буде вилучено з коштів Фонду національного добробуту, повідомив Силуанов. Його почали витрачати в вересні для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду – приблизно за 160 млрд рублів в місяць. До початку грудня з фонду пішло 490 млрд рублів.

З наступного року швидкість витрачання ФНБ збільшиться майже удвічі, слід із закону про бюджет, який був підписаний Володимиром Путіним .

На початку заявлені цілі – реалізацію “самоокупних інфраструктурних проектів” – пішло лише 12% ФНБ, або 506 млрд рублів.

200 млрд рублів і 6,25 млрд доларів було кинуто на порятунок Зовнішекономбанку, який через санкції Заходу і збиткових мегастроек опинився на межі дефолту в 2016 році. Ще 3 млрд доларів витрачено на придбання єврооблігацій України в спробі утримати при владі Віктора Януковича за два місяці до його повалення і втечі з країни. 279 млрд рублів було влито в капітал російських держбанків через купівлю їх привілейованих акцій. Ліквідна частина ФНБ, тобто вільні залишки, які не вкладені в активи, становить, таким чином, 2,3 трлн рублів.

З наступного року ФНБ буде об’єднаний з Резервним фондом і почне поповнюватися за рахунок валюти, яку Мінфін купує на біржі, використовуючи для цього доходи бюджету від цін на нафту вище 40 доларів за барель.

Всього в резерви буде спрямовано 70% нафтогазових доходів держави – вдвічі більше, ніж в цьому році, повідомив Силуанов. Якщо барель буде коштувати дорожче 60 доларів на скупку валюти піде 2,8 трлн рублів; в базовому сценарії – за нафти по 55 – сума зменшиться до 2 трильйонів рублів.

Втім, навіть у цьому випадку поповнення ФНБ буде вдвічі більше видатків з нього, заявив міністр. В результаті за підсумками 2018 року фонд може зрости на 1 трлн рублів.