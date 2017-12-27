МОСКВА, 27 січ — , Андрій Григор’єв. Більше 150 рваних ран експерти нарахували на тілі семирічної дівчинки, яка загинула від зубів розлючених собак у Свердловській області. Натасканные на дичину пси наздогнали дитини на сніговій гірці і не відпускали до останнього. Їх власники замість реального терміну можуть відбутися лише обмеженням волі. Про те, як дві мисливські лайки тримали в страху ціле селище і чи можна знайти управу на господарів агресивних тварин, — у матеріалі .

Собачий терор

На цьому тижні суд Свердловської області має винести вирок двом жителям селища Пальмино, обвинуваченим у “заподіяння смерті з необережності”. Їх мисливські лайки, Хан і Рудий, в лютому 2017-го розтерзали семирічну дівчинку. “Четвертого числа у мене народився син Матвій, а на наступний день в палату прийшла сестра, я ще дуже здивувалася, що її пропустили, адже в пологовому будинку був оголошений карантин, — розповідає мама дівчинки Ольга Завидовская. — Вона сказала, що Поліни більше немає. Я спочатку навіть не повірила, просто не могла. Думала, що це неправда”.

© Фото надано матір’ю погибшейПолина була переможцем конкурсу “Принцеса села” © Фото надано матір’ю погибшейПолина була переможцем конкурсу “Принцеса села”

Вдень 5 лютого Поліна разом зі старшим братом вирушили на прогулянку. Хлопчик пішов у Палац культури на репетицію, а сестра залишилася кататися на гірці, розташованої неподалік. Через 20 хвилин її, що лежить біля спуску, виявили школярі. Дівчинка була вже мертва. На тілі судмедексперти нарахували понад 150 укусів. “Страшно уявити, яку страшну смерть взяла онука, — згадує бабуся Поліни Олександра Іванова. — Адже вона так мріяла піти в перший клас (дівчинка повинна була стати єдиною першокласницею в селищі), так чекала, коли мама повернеться з її молодшим братиком”.

© Собаки покусали п’ятьох дітей біля школи під СаратовомВ цей же день стали відомі клички собак і імена їх власників. Ними виявилися Едуард Канифин і Олександр Фомін. З’ясувалося, що мисливські лайки вже не перший рік тримають в страху все населення. Як розповіли місцеві жителі, агресивні пси розірвали в Пальмино всіх кішок і маленьких собак, а потім переключилися на людей. За словами вчительки Наталії Головіної, діти боялися ходити в школу. На всі скарги і прохання тримати своїх вихованців у вольєрі господарі ніяк не реагували.

Після трагедії одну собаку застрелили, інший задавили. Фоміна з Канифиным затримали, але тільки на 48 годин. Батько Поліни ледь не влаштував самосуд. “Він хотів взяти рушницю і піти перестріляти їх сім’ї, — згадують жителі. — Добре, що вдалося його зупинити, а то невідомо, чим би все закінчилося. Майже всі жителі селища мисливці, на руках у яких по кілька одиниць вогнепальної зброї”.

© Фото : СУ СКР по Свердловській областиЭдуард Канифин і Олександр Фомін © Фото : СУ СКР по Свердловській областиЭдуард Канифин і Олександр Фомін

Слідство і суд тривали майже рік, все це час обвинувачені перебували під підпискою про невиїзд. Обом чоловікам загрожувало два роки колонії, однак, прокурор попросив для них лише обмеження волі. “Тобто протягом найближчих двох років вони просто не зможуть покидати межі свого селища і кожен місяць будуть їздити відзначатися, — резюмує Завидовская. — Я вважаю, що це занадто м’яке покарання, і буду добиватися, щоб за смерть дочки вони відповіли за всією суворістю закону”.

“Завів пітбуля — встань на облік”

На жаль, уральська трагедія далеко не перша. Щорічно від іклів собак страждають сотні дорослих людей і дітей. У кращому випадку справа закінчується заподіянням легкого шкоди здоров’ю, у гіршому — летальним результатом. В цю суботу, 23 грудня, в Астрахані німецька вівчарка загризла чотирирічну дівчинку. Дитина померла прямо на операційному столі. За даним фактом співробітники Слідчого комітету порушили кримінальну справу за статтею 109 Кримінального кодексу “Заподіяння смерті з необережності”. Втім, терміни власники чотирилапих вбивць отримують досить м’які — максимум два роки позбавлення волі. І то не завжди.

© РИА Новини / Михайло ФомичевДевочку, яку покусали собаки у Волгограді, визначили в хірургії”Потрібно не тільки посилювати покарання, але і вводити контроль над господарями тварин. Наприклад, коли людина купує зброю, він проходить обов’язкове ліцензування, купує сейф, перевіряється у психолога. А зараз виходить, що собак, причому агресивних порід, може взяти будь-хто, — розповідає адвокат потерпілих Андрій Кацайлиди. — Завів велику або бійцівську собаку — встань на облік, перевірся, доведи, що ти розумний. А то потім вихованці починають кидатися на людей, але тільки собаки-то ні при чому — завжди винні господарі”.

© Flickr / lelikКавказская вівчарка © Flickr / lelikКавказская вівчарка

На думку юриста, контроль можуть здійснювати співробітники МВС. “Цим може займатися дільничний, він працює “на землі” і завжди знаходиться найближче до народу. Поліцейські повинні ходити по домівках і перевіряти наявність домашніх тварин, — продовжує Кацайлиди. — У випадку з Поліною дільничний зараз заявляє, що до нього не надходило письмових заяв про напади або скарг на цих собак. А, якщо розібратися, навіщо вони потрібні? Село-то невелика, всього близько 300 жителів, він сам повинен знати, що відбувається на ввіреній йому території”.

© Fotolia / koldunovaДепутат Мосміськдуми: всі домашні тварини повинні бути зарегистрированыКроме посилення контролю, адвокат також пропонує ввести до 109-ю статтею Кримінального кодексу додатковий пункт. “Смерть адже можна заподіяти різними способами, може бути, потрібно визначити більш вузько, що є просто заподіяння смерті з необережності, а що є обтяжуюча обставина, пов’язане саме з домашніми тваринами, — резюмує Кацайлиди. — Тобто якщо господар здійснював неналежне виховання собаки і його вихованець когось загриз, то до дворічного терміну, передбаченому цією статтею, можна додати ще кілька років. Але без необхідного контролю марно посилювати покарання”.

Неповноцінні господарі

За словами професійних собаководів, в 99 із 100 випадків нападів собак на людей винні господарі вихованців. “Як зробити безпечним спілкування з підлітками? Виховувати їх, поки вони маленькі. Так само і з домашніми тваринами. У собаки, звичайно, може проявитися психічний розлад, але такі випадки поодинокі, — пояснює ” кінолог Тетяна Язвинская. Іноді зустрічаються люди, як правило, це чоловіки, які заводять досить значну собаку, наприклад ротвейлера або стаффа, щоб реалізувати власну внутрішню неповноцінність. І коли їх пес на когось нападає, вони від цього, вибачте за вираз, ловлять кайф”.

© РИА Новини / Костянтин ЧалабовРотвейлер на міжнародній виставці собак усіх порід “Пан Великий Новгород — 2014” © РИА Новини / Костянтин ЧалабовРотвейлер на міжнародній виставці собак усіх порід “Пан Великий Новгород — 2014”

Дресирувальники впевнені, що добре вихована собака першої ніколи не кинеться на людину, якщо він сам не спровокує її. “З вихованцями потрібно звертатися так само, як із людиною, — резюмує Язвинская. — І тут, як і з людьми, безкарність породжує вседозволеність”.