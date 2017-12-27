МАГАДАН, 27 січ — , Людмила Щербакова. Влади Магадана в середу скасували заняття другої зміни у всіх школах міста з-за штормового вітру, пориви якого досягають 30 метрів в секунду, повідомив РІА представник ГУ МНС Росії по Магаданської області. Олександр КряжевСиноптики розповіли, яка погода очікує москвичів в новорічну ніч

Рятувальники напередодні розіслали екстрене попередження про прихід потужного циклону відразу в кілька районів Магаданської області і в Магадан. Він приніс з собою снігопади і штормовий вітер.

“Вітер, як і прогнозувалося, посилюється. Тож міська влада ухвалила рішення про скасування занять у школах. У свою чергу, рятувальники рекомендували жителям Магадана не виїжджати за межі населених пунктів”, — розповів співрозмовник агентства.

За його словами, циклон господарює на території майже всієї Магаданської області.

“Головне управління (МНС) і підлеглі підрозділи функціонують у режимі підвищеної готовності. Всього для реагування на можливі НС та події спланована угруповання у складі семисот чоловік. І більше двохсот одиниць техніки”, — розповів співрозмовник агентства.