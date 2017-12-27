МАГАДАН, 27 січ — , Людмила Щербакова. Докери Морського торговельного порту Магадана в середу припинили всі вантажно-розвантажувальні роботи за штормового вітру, пориви якого досягають 30 метрів в секунду, повідомив представник підприємства.

© РИА Новини / Саїд ЦарнаевЗанятия в школах Магадана скасували через штормовий ветраСпасатели напередодні розіслали екстрене попередження про прихід потужного циклону відразу в кілька районів Магаданської області і в Магадан. Він приніс з собою снігопади і штормовий вітер.

“Пориви вітру досягають тридцяти метрів в секунду, тому тимчасово суду не розвантажуються і не завантажуються. Ми сподіваємося відновити роботу вже завтра, хоча прогнози поки що невтішні”, — розповів співрозмовник агентства.

Цей циклон прийшов на Колиму з Японського моря. Зараз він тримає під своїм впливом величезну територію – Камчатку, Курили, Сахалін, частина Хабаровського краю і Колиму, розповіла начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Росії по Магаданської області Віра Завадько.

“Циклон буде поповнюватися повітряними масами з півдня, теплими повітряними масами. Це буде призводити до того, що він буде отримувати додаткову енергію. І періодично то трохи слабшати, то знову посилюватиметься. Вітер дме у нас на даний момент практично скрізь”, — розповіла співрозмовниця агентства.

Вона уточнила, що циклон буде господарювати в регіоні ще дві доби. Вітер стихне тільки до вихідних.

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