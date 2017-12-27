КАЛІНІНГРАД, 27 січ — . Пожежа, яка почалася ще у вівторок рано вранці на складі в Калінінграді на площі 1,2 тисячі квадратних метрів, повністю ліквідовано, повідомляє головне управління МНС по Калінінградській області. © Фото : надане МосгордумойВ Мосміськдумі обговорюють ситуацію з приватними пансіонатами після пожежі

Повідомлення про пожежу на складі в промзоні по вулиці Камськой в Калінінграді надійшло в Центр управління у кризових ситуаціях під вівторок в 04.35 (5.35 мск) ранку. Площа пожежі склала близько 1,2 тисячі квадратних метрів. В 7.35 (8.35) пожежа була локалізована. На протязі усього дня пожежники розбирали конструкції і проливали перекриття, щоб не допустити повторного займання. Ввечері повідомлялося, що “проливка” по всій площі загоряння буде йти вночі.

“Повністю ліквідовано пожежу в складському приміщенні по вулиці Камськой 63-А у Калінінграді. Для ліквідації пожежі було створено угрупування сил і засобів чисельністю 48 осіб, 13 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії 36 осіб, 10 одиниць техніки. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією джерела в екстрених службах, загоряння виникло в окремій складській будівлі, де знаходилося списане обладнання ПАТ “Ощадбанк” і алкогольна продукція. Сума збитків уточнюється.