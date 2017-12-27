МОСКВА, 27 січ — . Розвиток біотехнологій та діяльність лабораторій США в колишніх республіках СРСР змушують посилювати біобезпека Росії, заявив депутат Держдуми від “Єдиної Росії”, колишній головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко. © РИА Новини / Віталій БелоусовЗахарова: збір США біопроб змушує Росію посилювати заходи безпеки

“Синтетична біологія і новий технологічний уклад відкривають нові горизонти перед цивілізацією. Дозволяють вирішити питання, пов’язані із створенням принципово нових ліків, з лікуванням захворювань на рівні генної інженерії, вирішити питання трансплантології — вирощування штучних органів, подолати проблему несумісності донорських органів. Вирішує питання з харчуванням, дозволяє більш ефективно збільшувати обсяги продукції”, — нагадав Він.

Однак, він обмовився, зворотна сторона розвитку тих можливостей, які надаються людства — насамперед “питання, пов’язані з виконанням зобов’язань, які були прийняті переважною більшістю цивілізованих країн щодо підписання конвенції з біологічного і токсинному зброї, яка називається КБТЗ (1972)”.

© РИА Новини / Віталій БелоусовМосква стурбована дослідженнями США з біоматеріалом, заявила ЗахароваОнищенко зазначив, що занепокоєння викликає лобіювання США заміни діючого механізму з розслідування передбачуваного застосування хімічної, біологічної і токсичної зброї менш ефективним методом.

“На майданчику Генеральної асамблеї ООН починаючи з 80-х років минулого сторіччя створюється індивідуальний механізм секретаря ООН з розслідування передбачуваного застосування хімічної, біологічної і токсинної зброї, який не розглядає верифікацію на міжнародному рівні, а надано лише генеральному секретарю і його експертам. Звичайно, це все патронується США, і по суті Америка просуває механізм генерального секретаря і домагається, щоб усі держави визнали, що він буде займатися розслідуваннями, в індивідуальному плані буде приймати рішення”, — розповів депутат.

“Механізм генсекретаря не є альтернативою і може лише доповнювати, а не замінювати механізм розслідування. А оскільки американці вийшли з КБТЗ (2001), то по суті виходить, що мандат генсекретаря для розслідування передбачуваних порушень буде тим механізмом, за яким Сполучені Штати будуть вирішувати, яка гарна країна, яка погана”, — сказав Онищенко.

Загроза лабораторій США

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоГлава Росспоживнагляду наполягає на регулювання обігу биоматериаловДепутат розповів, що в останні роки на території колишніх радянських республік США створили цілу мережу військових біологічних лабораторій, які, спираючись на досягнення біотехнологій, проводять цілий ряд програм. За його словами, на це працюють наукові установи США, перш за все управління оборонних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA) і цілий ряд околоармейских афілійованих інститутів.

Колишній глава Росспоживнагляду також розповів про зміст наукової діяльності США в колишніх країнах СРСР.

“Тут два етапи — вилучення національних колекцій, які були в союзних республіках — мікроорганізмів, штамів вірусів і передача цих колекцій DARPA. І друге — організація на базі різних національних медичного або дослідних установ, які будуються за найсучаснішими технологіями, вони створюють ці лабораторії для армії США”, — заявив Онищенко.

© РИА Новини / Олексій НикольскийОнищенко закликав посилити контроль застосування біоматеріалу за кордоном”В рамках першого проекту в Азербайджані, Грузії, Киргизії, Молдові, Казахстані, Узбекистані, а тепер на Україні будується цілий ряд нових лабораторій, так і модернізованих колишніх лабораторій, які належали госэпидслужбе тих республік у часи СРСР. При цьому самі служби знищуються, розчиняються в інших міністерствах і відомствах, що не дозволяє їм ефективно працювати”, — сказав депутат.

“А військові лабораторії, які будуються, якраз займаються вивченням природного мікросвіту, який є в ендемічних вогнищах на територіях, суміжних з нашою країною і заходять глибоко на її територію, для того щоб вибудовувати наступальні програми проти нашої країни”, — продовжив він.

Стратегія Росії

© REUTERS / Harrison McClaryВ МЗС назвали “надуманими” пояснення Пентагону про збір биоматериалаВ якості стратегії експерт запропонував “посилення внутрішньої системи лабораторного контролю за циркуляцією вірусів і мікроорганізмів в Росії, ухвалення законів щодо біологічної безпеки і питаннях, пов’язаних із зберіганням і використанням колекцій мікроорганізмів, колекцій особливо небезпечних інфекцій, державних, національних, робітників, промислових”.

“Все це нам потрібно найближчим часом систематизувати і під керівництвом Академії наук як найвищої національної організації, зробити так, щоб і на зовнішні фактори, і на дзвінки всередині нашої країни був адекватну відповідь”, — резюмував Онищенко.

Він також піддав критиці діяльність Россільгоспнагляду у сфері обігу харчової продукції. “Нам потрібно на території країни навести порядок між контролюючими організаціями, зокрема Россільгоспнагляд за межами своїх повноважень влазить у всі сфери діяльності обігу харчових продуктів, не маючи ні професіоналізму, ні лабораторій, а просто займається порушенням чинного законодавства”, — вважає Онищенко.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийАнализируй це