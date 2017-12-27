БЕРЛІН, 27 січ — . Успішний обмін полоненими в Донбасі став важливим кроком в реалізації мінських угод, він показує, що можливі подальші кроки, заявив у середу глава МЗС ФРН Зігмар Габріель, якого цитує розсилка відомства. © AFP 2017 / Anatolii StepanovВ Донбасі завершився обмін полоненими

“Доброю новиною стало те, що сьогодні, через багатомісячні переговори, вдалося провести широкий обмін полоненими. Обмін є важливим кроком в реалізації мінських угод, які ми активно підтримували разом зі своїми французькими партнерами в рамках “нормандського формату”, — зазначив міністр.

За словами Габріеля, слідом за цим повинні послідувати інші кроки для реалізації мінських угод, успішний обмін полоненими показує, що це можливо”. Зокрема, необхідно суворо дотримуватися нещодавно укладене перемир’я, підкреслив міністр.

© REUTERS / Valentyn ОдігепкоВ списках не значаться. Як пройшов обмін полоненими в ДонбассеОн додав, що обмін полоненими на сході України став “перш за все, важливим гуманітарним жестом напередодні Нового року і православного Різдва”.

У середу в Донбасі пройшов наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту. За процедурою спостерігали представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Раніше повідомлялося, що Київ має намір передати 306 осіб в обмін на 74, які знаходяться в самопроголошених ДНР і ЛНР.