МОСКВА, 27 січ — . Другий етап обміну полоненими між Києвом і самопроголошеними Донецької та Луганської народними республіками може пройти за формулою “74 на 29”, заявив у середу лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук. © REUTERS / Valentyn ОдігепкоВ списках не значаться. Як пройшов обмін полоненими в Донбасі

Раніше в середу на Україні відбувся наймасштабніший за час конфлікту в Донбасі і перший за 15 місяців обмін полоненими. Києву передали 73 людини, ДНР і ЛНР — 165 та 73, відповідно.

“Принцип “всіх на всіх” сьогодні реалізовувався, це перший етап реалізації принципу “всіх на всіх.” Другий етап полягає в тому, що сьогодні утримуються в Україні — залишилося 74 людини, ті, яких розшукує Донецьк і Луганськ. І серед тих, кого ми шукаємо в Донецьку і Луганську — ми встановили і знаходиться сьогодні — 29 осіб. Фактично це те, що можна говорити сьогодні про другому етапі”, — заявив Медведчук в ефірі телеканалу “Росія-1”.

© РИА Новини / Сергій АверинОбмен полоненими між Києвом і Донбасом продовжиться, заявив Медведчук”Безумовно, він (обмін) більш складний, тому що мова йде про осіб, які залучаються або вже залучені (до відповідальності) за особливо тяжкі злочини, але реалізація другого етапу дозволить говорити, що принцип “всіх на всіх”, закладений у мінських угодах в пункті 6, може бути виконаний. І треба робити все для того, щоб його реалізувати”, — додав він.

У понеділок предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило зустрівся в Даниловому монастирі з керівником ДНР Олександром Захарченко, виконуючим обов’язки голови ЛНР Леонідом Пасічником і Медведчуком. Підсумком зустрічі стала домовленість про те, що обмін полоненими в Донбасі відбудеться 27 грудня.

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