КИЇВ, 27 січ — . Представник Києва в контактній групі з Донбасу, екс-президент України Леонід Кучма назвав радісною подією відбувся обмін полоненими в Донбасі і подякував всіх людей, які були причетні до цього процесу. © REUTERS / Valentyn ОдігепкоВ списках не значаться. Як пройшов обмін полоненими в Донбасі

У середу в Донбасі відбувся наймасштабніший за час конфлікту обмін полоненими. Києву передали 73 людини, самопроголошеним Донецької та Луганської народним республікам — 165 та 73, відповідно.

“Це радісна подія, якого чекали сотні сімей… Хочу щиро подякувати всім, хто взяв участь у цій складній роботі. Переговори і консультації з цього питання тривали практично з початку війни, але змісту і результатів набрали в рамках мінського процесу. Важко пояснити, наскільки складним і виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено для того, щоб люди повернулися до своїх рідних і близьким. Зараз ми бачимо, що все було не даремно, і це надихає до того, щоб продовжити нашу роботу”, — йдеться в коментарі Кучми, опублікованому в середу його прес-секретарем Дариною Оліфер в Facebook.

Виконання Мінських угод