ДОНЕЦЬК, 27 січ — . Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявив, що дії Києва по відношенню до Донбасу не викликають бажання повернутися під контроль уряду України. © РИА Новини / Прес-служба А. ЗахарченкоГлава ДНР розповів, навіщо Києву війна

“Держава, яка намагається всіма силами окупувати, знищити, обнести колючим дротом, кидає танки, авіацію, регулярні армійські підрозділи, для нищення людей, які не визнали київську владу, можна потім в цю країну назад вступати? Приєднуватися до неї, якісь договірні зобов’язання? Немає. Та прірва, яка між нами, це прірва на крові наших людей”, — сказав Захарченко в ефірі місцевого телеканалу.

Він зазначив, що “дії, які зараз і тоді проводить Україна, ніяк не наближають нас до бажання повернутися до її складу”.

“На яких умовах ми будемо домовлятися про спільне проживання, як сусіди, це якісь торгові, транзитні заходи, це друге питання. Ми повинні завоювати свою незалежність. І ми завоювали. Тільки незалежні люди можуть бути вільними. А ось з ким ми хочемо жити разом, самі, приєднуватися до РФ, як це зробив Крим, — це буде вирішувати наш народ на загальному референдумі”, — додав Захарченко.

Виконання Мінських угод