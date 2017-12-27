МОСКВА, 27 січ – . Чотири людини госпіталізовані після вибуху невстановленого предмета в магазині в Санкт-Петербурзі, повідомила журналістам офіційний представник СК Росії Світлана Петренко.

“В результаті інциденту чотири людини госпіталізовані”, — сказала вона.

Вибух у супермаркеті в Петербурзі. Онлайн-репортаж>>

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