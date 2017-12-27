МОСКВА, 27 січ — . Пожежі після вибуху невстановленого пристрою в магазині “Перехрестя” в розважальному комплексі “Гігант-Хол” у Петербурзі не було, несучі конструкції будинку не пошкоджені, повідомив джерело в екстрених службах регіону. © REUTERS / /Anton VaganovСК порушив кримінальну справу після вибуху в супермаркеті в Петербурзі

“За уточненими даними, при вибуху біля камер схову магазину “Перехрестя” в розважальному комплексі “Гігант-Хол” пожежа не виникла, пошкоджень несучих конструкцій немає”, — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за уточненими даними, при вибуху постраждали 10 осіб, четверо з них госпіталізовані, решті оглядають лікарі.

Він зазначив, що триває евакуація, на місці НП працюють вибухотехніки.

Вибух у супермаркеті в Петербурзі. Онлайн-репортаж>>

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