МОСКВА, 27 січ – . Кримінальну справу про замах на вбивство порушено після вибуху невстановленого предмета в магазині в Петербурзі, повідомила журналістам офіційний представник СК Росії Світлана Петренко.

“За фактом вибуху невстановленого предмета в Санкт-Петербурзі порушено кримінальну справу за статті 30 і частини 2 статті 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом)” — пояснила Петренко.

Вибух у супермаркеті в Петербурзі. Онлайн-репортаж>>

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