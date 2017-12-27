Кричущий інцидент стався у Вашингтоні.

Темношкірий стрілок обстріляв навколишні будівлі, потерпілих немає.

У центрі Вашингтона в районі станції метро Геллері-Плейс у середу, 27 грудня, невідомий відкрив вогонь. Як повідомляє телеканал Wusa9, чоловік обстріляв навколишні будівлі та рекламні конструкції.

Свідки інциденту повідомляють, що чоловік – темношкірий, одягнений в чорний одяг, на вигляд йому близько 40.



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Поліцейські мобілізували сили для пошуку злочинця. За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав.