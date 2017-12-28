КРАСНОЯРСЬК, 28 груд. — . Голова Усть-Абанского селищної ради Усть-Абанского району Хакасії засуджений до року колонії загального режиму за продаж ділянки землі за заниженою більш ніж 400 разів вартості, повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету РФ.

© Fotolia / ЅемАВ Іваново чиновника засудили за хабар у 400 тисяч рублів”Зібрані слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Хакасія докази визнані судом достатніми для винесення обвинувального вироку стосовно голови Усть-Абаканського селищної ради Усть-Абаканського району Республіки Хакасія Сергія Новосьолова. Він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 285 КК РФ (зловживання посадовими повноваженнями). Судом Новосьолову призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 2 роки. Вирок суду в законну силу не вступив”, — йдеться в повідомленні.

Суд і слідство встановили, що підсудний в 2015 році незаконно дав згоду на продаж своєму знайомому ділянки, що перебуває у зоні перспективної малоповерхової забудови. При цьому не було проведено аукціону. Ділянка був реалізований за 410 тисяч рублів, у той час як його реальна вартість становить понад 168 мільйонів рублів.

Звинувачення, злочину і покарання російських чиновників