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У Хакасії чиновник отримав термін за продаж землі дешевше від реальної ціни

28.12.2017

КРАСНОЯРСЬК, 28 груд. — . Голова Усть-Абанского селищної ради Усть-Абанского району Хакасії засуджений до року колонії загального режиму за продаж ділянки землі за заниженою більш ніж 400 разів вартості, повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету РФ.

Пачка денег. © Fotolia / ЅемАВ Іваново чиновника засудили за хабар у 400 тисяч рублів”Зібрані слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Хакасія докази визнані судом достатніми для винесення обвинувального вироку стосовно голови Усть-Абаканського селищної ради Усть-Абаканського району Республіки Хакасія Сергія Новосьолова. Він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 285 КК РФ (зловживання посадовими повноваженнями). Судом Новосьолову призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 2 роки. Вирок суду в законну силу не вступив”, — йдеться в повідомленні.

Суд і слідство встановили, що підсудний в 2015 році незаконно дав згоду на продаж своєму знайомому ділянки, що перебуває у зоні перспективної малоповерхової забудови. При цьому не було проведено аукціону. Ділянка був реалізований за 410 тисяч рублів, у той час як його реальна вартість становить понад 168 мільйонів рублів.

Преступления и наказания российских чиновниковЗвинувачення, злочину і покарання російських чиновників

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