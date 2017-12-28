ХАБАРОВСЬК, 28 дек — . Прокуратура Хабаровського краю в четвер направила в суд кримінальну справу стосовно хабаровчанина, обвинуваченого у вбивстві чемпіона світу і Європи з пауерліфтингу Андрія Драчева, повідомляє прокуратура Хабаровського краю.

© Фото : аккакунт Артема Баснина в мережі facebookПолицейскому, не помешавшему вбивці пауерліфтера Драчева, загрожує тюрьмаРанее повідомлялося, що під час бійки в центрі Хабаровська 20 серпня 2017 року Драчов втратив свідомість, пізніше він помер в лікарні. Слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство. Обвинувачений Аллахверанов здався слідству через місяць після події.

За версією слідства, обвинувачений, володіє навичками рукопашного бою та бажав продемонструвати свою фізичну перевагу, спровокував конфлікт зі випадково опинилися поруч раніше незнайомим йому спортсменом.

© Фото : аккакунт Артема Баснина в мережі facebookСтали відомі нові подробиці вбивства в Хабаровську пауерліфтера ДрачеваКак зазначає прокуратура, під час бійки обвинувачений завдав потерпілому не менше 21 удари руками та ногами в область голови і тіла, а також застосовував прийоми боротьби, від яких спортсмен падав на тротуар. Після того, як від отриманих травм потерпілий втратив свідомість і перестав чинити опір, обвинувачений завдав який лежав на спині спортсмену ще п’ять ударів у голову, йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм спортсмен помер в лікарні.

“Заступник прокурора Хабаровського краю Максим Собчук затвердив обвинувальний висновок у відношенні жителя Хабаровська за статтею “вбивство з хуліганських мотивів”. Справу направлено в Хабаровський крайовий суд для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що максимальне покарання за статтею – довічне позбавлення волі.