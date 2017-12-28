ЄКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – . Сто сімдесят людей евакуювали в Тюмені з спалахнув пансіонату, повідомляє в четвер регіональне ГУ МНС.

© РИА Новини / Віталій АньковДома тюменських пенсіонерів та інвалідів обладнують пожежної сигнализациейПо даними управління, інформація про пожежу на вулиці Суднобудівників у восьмиповерховому будинку пансіонного типу надійшла в 06.12 за місцевим часом.

“Вже через п’ять хвилин перші пожежні підрозділи прибули до місця виклику. Відбувалося інтенсивне горіння в кімнаті на восьмому поверсі, а також вогонь охопив покрівлю будівлі на площі 100 квадратних метрів. Оцінивши обстановку, вогнеборці негайно приступили до евакуації людей з будівлі та гасіння пожежі. З будівлі були евакуйовані 160 осіб. Ще 10 осіб були виведені із зони небезпечних факторів пожежі ланками газодимозахисної служби по сходових маршах”, — уточнює відомство.

За інформацією ГУ МНС, на місці були створені дві ділянки гасіння займання. На першому пожежні здійснювали гасіння палаючої квартири, на другому — гасіння покрівлі. Воду подавали з річки Туру, що знаходиться в одному кілометрі від вказаного будинку. Всього у ліквідації загоряння були задіяні 96 чоловік і 33 одиниці техніки. Зараз пожежу вже ліквідовано, що ведуться розбір та проливка згорілих конструкцій.