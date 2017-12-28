115-річна італійка Джезеппина Проджетто після смерті 116-річної іспанки Анни Вело Рубіо стала найстарішою людиною в Європі.

Ана народилася в Андалусії під час регентства королеви Марії Христини, прабабусі нинішнього короля Іспанії, пережила дві диктатури, дві світові війни і громадянську війну в Іспанії.

У 1940-ті роки переїхала до Барселони, щоб стати кравчинею, і з тих пір жила там. Останні роки провела в будинку престарілих, там же живе і її 90-річна дочка,

Джузеппіна Проджетто народилася в 1902 році на Сардинії і зараз живе разом з дітьми та онуками неподалік від Флоренції. Синьйора Проджетто стверджує, що ні дня не може прожити без шоколаду.