МОСКВА, 28 дек — . Найпопулярніша у світі криптовалюта биткоин торгується біля позначки в 14,5 тисячі доларів після корекційного росту до 16 тисяч, при цьому капіталізація кріптовалюти продовжує знижуватися, свідчать дані торгів.

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54.2% Ні, я не довіряю криптовалютам

21.6% Не впевнений(а), що вони взагалі коли-небудь з’являться

Всі опросыГолосоватьПо даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:54 мск биткоин дешевшав на 10,4%, до 14,88 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 13%, до 14,25 тисячі доларів, на GDAX — на 6,3%, до 14,43 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, биткоин дешевшав на 6,5%, до 14,37 тисячі доларів.

Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить 568,3 мільярда доларів. Частка биткоина — приблизно 44% всього ринку, показник опустився з 270-280 мільярдів доларів днем раніше до 250 мільярдів доларів. Ethereum займає 12,6% ринку, Ripple, що змістив з третього місця Bitcoin Cash за рівнем капіталізації, займає 9,2%. Криптовалюта Ripple дорожчала на 8%, до 1,35 долара, Ethereum дешевшав на 5,6%, до 739,09 долара, Bitcoin Cash втрачала в ціні 10,5%, досягаючи 2,72 тисячі доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

CC0 / vjkombajn / Розкрита реальна вартість биткоинаАналитики при цьому продовжують відзначати волатильність ринку криптовалют, зокрема, биткоина. “Ніхто не знає граничної вартості цього базового активу (биткоина — ред.). Ми не можемо передбачити, чи буде він коштувати нуль доларів чи мільйон доларів, або щось між цими рівнями”, — розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg президент American Institute for Economic Research Едвард Стрингем.

На думку експертів, курс биткоина до кінця року може піднятися до 17-17,5 тисячі доларів.

Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну та капіталізацію кожної з існуючих на сьогоднішній день криптовалют. При підрахунку середньої ринкової ціни на биткоин в доларах агрегатор вираховує дані з більш ніж 20 бірж. Coindesk — медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну биткоина за його доларової вартості на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.