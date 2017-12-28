МОСКВА, 28 дек — . Найпопулярніша у світі криптовалюта биткоин торгується біля позначки в 14,5 тисячі доларів після корекційного росту до 16 тисяч, при цьому капіталізація кріптовалюти продовжує знижуватися, свідчать дані торгів.
Ви б стали купувати крипторубли?
- Звичайно, у криптовалют великі перспективи
- Так, заради інтересу, але багато інвестувати б не став(а)
- Ні, я не довіряю криптовалютам
- Не впевнений(а), що вони взагалі коли-небудь з’являться
Результати
-
9.9%
Звичайно, у криптовалют великі перспективи
-
14.3%
Так, заради інтересу, але багато інвестувати б не став(а)
-
54.2%
Ні, я не довіряю криптовалютам
-
21.6%
Не впевнений(а), що вони взагалі коли-небудь з’являться
Всі опросыГолосоватьПо даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:54 мск биткоин дешевшав на 10,4%, до 14,88 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 13%, до 14,25 тисячі доларів, на GDAX — на 6,3%, до 14,43 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, биткоин дешевшав на 6,5%, до 14,37 тисячі доларів.
Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить 568,3 мільярда доларів. Частка биткоина — приблизно 44% всього ринку, показник опустився з 270-280 мільярдів доларів днем раніше до 250 мільярдів доларів. Ethereum займає 12,6% ринку, Ripple, що змістив з третього місця Bitcoin Cash за рівнем капіталізації, займає 9,2%. Криптовалюта Ripple дорожчала на 8%, до 1,35 долара, Ethereum дешевшав на 5,6%, до 739,09 долара, Bitcoin Cash втрачала в ціні 10,5%, досягаючи 2,72 тисячі доларів, згідно з даними CoinMarketCap.
CC0 / vjkombajn / Розкрита реальна вартість биткоинаАналитики при цьому продовжують відзначати волатильність ринку криптовалют, зокрема, биткоина. “Ніхто не знає граничної вартості цього базового активу (биткоина — ред.). Ми не можемо передбачити, чи буде він коштувати нуль доларів чи мільйон доларів, або щось між цими рівнями”, — розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg президент American Institute for Economic Research Едвард Стрингем.
На думку експертів, курс биткоина до кінця року може піднятися до 17-17,5 тисячі доларів.
Сервіс CoinMarketCap дозволяє відстежувати середню ціну та капіталізацію кожної з існуючих на сьогоднішній день криптовалют. При підрахунку середньої ринкової ціни на биткоин в доларах агрегатор вираховує дані з більш ніж 20 бірж. Coindesk — медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну биткоина за його доларової вартості на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.