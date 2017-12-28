МОСКВА, 28 дек — . Щонайменше 4 людини загинули і 6 постраждали при вибуху в Кабулі, повідомляє телеканал 1TV з посиланням на моз.

За даними агентства Пажвак, поранення отримали 18 чоловік.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух в столиці Афганістану Кабулі. За даними 1TV, вибух прогримів в четвер поруч з однієї з мечетей. Як повідомляє агентство Пажвак з посиланням на джерело, метою вибуху було місцеве новинне агентство Sada-i-Afghan.

Телеканал 1TV з посиланням на представника МВС повідомляє, що вибуховий пристрій швидше за все було приведено в дію терористом-смертником.

За даними телеканалу Tolo News, на місце вибуху прибули сили безпеки. Район події був оточений.

Kabul under attack.#kabul pic.twitter.com/vQap5g7TRE — Adil.sadat (@SayedAdilSadat1) 28 грудня 2017 р.

​