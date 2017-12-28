ТОКІО, 28 дек — . Південна Корея має намір провести 28-29 грудня військові навчання за оборону острова Токто, на який претендує Японія, оголосив у четвер штаб південнокорейських військово-морських сил.

© Сеул заявив протест Токіо за згадування Токто як споконвічно японській землі”Збройні сили 28 грудня протягом двох днів будуть проводити регулярні навчання за оборону острова Токто — території Республіки Корея — від агресії зовнішніх сил”, — йдеться у повідомленні штабу, яке передало агентство Ренхап.

У навчаннях на острові Токто, вже друге після приходу до влади в травні цього року президента Південної Кореї Мун Чже Іна, будуть задіяні всі роду військ цієї країни.

Минулого разу маневри проводилися 15 червня.

Очікується, що Японія висловить свій протест проти проведення Південною Кореєю цих навчань, так як претендує на острів Токто, який японці називають Такесіма.