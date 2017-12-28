ГЕЛЬСІНКІ, 28 дек — . Страйк банківських працівників почалася у Фінляндії в четвер, як очікується, банки не будуть працювати до кінця року, повідомляє державний посередник по трудових спорах Мінна Хелле.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваПо всій Італії проходить черговий страйк таксистовОсновным предметом спору між профспілкою, в якому перебуває близько 20 тисяч чоловік, і роботодавцями став режим роботи у вихідні дні.

Страйк у четвер і п’ятницю припала на низький сезон ділової активності: у Фінляндії, як і в інших країнах ЄС, тільки три робочих дні між вже минулими різдвяними святами, завершилися 26 грудня, та наступаючим Новим роком.

“Немає можливості досягти угоди до страйку 28-29 грудня, банки повернуться до нормальної роботи 2 січня”, — написала Хелле в мережі мікроблогів Twitter.

Очікується, що страйк пройде непомітно для більшості клієнтів. Будуть закриті банківські відділення, які з-за свят і так мали скорочений графік роботи, можливо, буде збільшено час очікування на телефонних лініях служб підтримки, а інвестиційні операції (купівля акцій, цінних паперів) будуть проходити в уповільненому режимі.

Як припускає Хелле, страйк у четвер і п’ятницю не принесе результатів і буде проведена повторно 4-5 січня.