МОСКВА, 28 дек — . Глава Мінфіну Антон Силуанов радить росіянам зберігати заощадження в національній валюті і вкладати їх в рублеві фінансові інструменти. Євген БиятовВыбор : головні події в економіці в 2017 році

“Велика частина наших громадян витрачає в рублях. У нас є дуже дохідні рублеві інструменти, це і депозити в надійних банках, облігації федерального позики, які випускає Мінфін. Тому треба зберігати в надійних інструментах, і гривневі інструменти дають найбільшу прибутковість сьогодні. Думаю, що оптимальний варіант — це, звичайно, наш рубль, наша національна валюта”, — сказав Силуанов в інтерв’ю телеканалу “Росія 1”.

Глава Мінфіну також зазначив, що курс національної валюти буде стабільним і “підстав для зміни курсових співвідношень в даний час немає”.

“Бюджетне правило в наступному році буде діяти більш ефективно, з великим ефектом, що дозволить забезпечити стабільність курсу рубля при можливих коливаннях цін на нафту або можливих змінах потоку капіталу”, — додав Силуанов. © РИА Новини / Володимир АстапковичИтоги року: економіка обережно радіє новій реальності

Щоб мінімізувати вплив волатильності нафтових цін на курс рубля, Мінфін РФ у 2017 році придумав новий інструмент: з лютого він купує валюту на внутрішньому ринку, спрямовуючи на ці цілі додаткові нафтогазові доходи, які надходять у скарбницю, якщо вартість нафти виявляється вище, закладених у бюджет-40 доларів за барель.

Покупки валюти в наступному році будуть продовжені, але за новою формулою: за розрахунками міністерства, при середньорічній ціні нафти 54-55 доларів за барель обсяг покупок складе 2 трильйона рублів, а при 60 доларів за барель — 2,8 трильйона рублів.