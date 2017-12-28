ЛУГАНСЬК, 28 дек — . Наступний етап обміну утримуваними особами між самопроголошеними Луганської та Донецької народними республіками і Києвом неможливий до найближчих переговорів гуманітарної підгрупи контактної групи по Україні в Мінську, заявила керівник робочої групи ЛНР з обміну полоненими Ольга Кобцева. © РИА Новини / Ігор МасловВ Донбасі завершився обмін полоненими

У середу на Україні відбувся наймасштабніший за час конфлікту в Донбасі і перший за 15 місяців обмін полоненими. Києву передали 73 людини, ДНР і ЛНР — 165 та 73, відповідно. За словами лідера громадського руху “Український вибір — право народу” Віктора Медведчука, другий етап обміну полоненими може пройти за формулою “74 на 29”.

“Найближчі переговори відбудуться 18 січня, і ми зі свого боку готові вести діалог далі з приводу звільнення незаконно утримуваних осіб”, — сказала Кобцева.

© РИА Новини / СтрингерМнение: у питанні обміну полоненими Порошенко показав себе “брехуном і брехуном”Вона уточнила, що в рамках минулого обміну не були звільнені всі утримувані особи.

“Список утримуваних осіб як з боку республік, так і з боку України більше, але Україна ділила людей на категорії, що для нас неприйнятно… Потрібен діалог, потрібна зустріч, люди, звичайно ж, є, яких потрібно звільняти. Таких немало”, — додала співрозмовниця агентства.

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