ДУШАНБЕ, 28 дек – . У Таджикистані дітям, відмовляється від опіки над своїми старими або непрацездатними батьками, тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Відповідні поправки в Кримінальний кодекс ухвалила нижня палата парламенту країни, повідомляє Sputnik Таджикистан.

Раніше в подібних випадках покарання обмежувалося виправними роботами від 120 до 180 годин, виправними роботами до 2 років або позбавленням волі на цей же термін.

Член парламентського Комітету з питань законодавства і прав людини Бахтовар Сафаров зазначив, що турбота про батьків стала конституційною нормою, тому вона повинна бути належним чином захищена і гарантована.

“Саме тому була посилена відповідальність у Кримінальному кодексі країни”, — сказав він.

У 2016 році до Конституції Таджикистану був внесений пункт про те, що повнолітні та працездатні діти відповідальні за догляд та соціальне забезпечення своїх батьків.

В останні роки будинку престарілих республіки переповнені постояльцями, від яких відмовилися рідні. За даними Міністерства охорони здоров’я і соцзахисту населення, в них містяться понад тисячі постояльців.

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