ВАШИНГТОН, 28 дек — . Держдепартамент США, незважаючи на відновлення процесу видачі віз турецьким громадянам, як і раніше стурбований арештом співробітника американської місії в Туреччині і продовжить працювати з турецькими владою щодо вирішення цього питання у взаємовигідному руслі, йдеться в повідомленні держдепартаменту США в четвер. © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez “США в сказі”: Вашингтон зазнав нищівної поразки в ООН

“Ми як і раніше маємо серйозні побоювання за наявності звинувачень на адресу арештованого місцевого співробітника нашої місії в Туреччині. Ми також стурбовані судовим діловодством проти американських громадян, які були заарештовані… Американські чиновники продовжать співпрацювати з їх турецькими колегами, щоб знайти задовольняє всі сторони рішення”, — йдеться в повідомленні.

У жовтні американські влади висловили глибоку стурбованість арештом співробітника американського генконсульства в Стамбулі Метіна Топуза, заявивши, що висунуті проти нього звинувачення необгрунтовані і підривають давні партнерські відносини з Туреччиною.

Топуз звинувачується турецькими властями на підрив конституційного ладу, шпигунської діяльності та спробі скинути турецьке уряд. Він також підозрюється в зв’язках з колишнім прокурором Зекерией Озом і офіцерами поліції, що розслідували гучна справа про корупцію у вищих ешелонах влади в грудні 2013 року.