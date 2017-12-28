МОСКВА, 28 дек — . На засіданні ради міста Ірпеня Київської області замість українського гімну заграв російський, повідомив в Facebook мер міста Володимир Карплюк.

“Гімн України був перерваний вставкою з гімну Росії”, — написав він.

За словами чиновника, після інциденту депутати заспівали український гімн без музичного супроводу, “чим підтвердили свій патріотизм”.

Карплюк також утверждвает, що флешку з українським гімном “підмінили” противники місцевої влади, щоб спровокувати в міськраді конфлікт. Він назвав інцидент “провокацією”. “Ми вже подаємо відповідне звернення у Службу безпеки України”, — заявив чиновник.