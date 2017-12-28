ГАЗУ, 28 дек — . Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив теракт в Санкт-Петербурзі, підкресливши необхідність боротьби з тероризмом у всьому світі, повідомляє офіційне агентство Вафа. Олександр Гальперин”Здійснений теракт”: в Петербурзі посилюють заходи безпеки після вибуху

Ввечері 27 грудня в супермаркеті в Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами. За фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб, скоєне загальнонебезпечним способом. Всього постраждали 13 осіб, зараз у стаціонарах залишаються шестеро. У четвер президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом.

“Ми засуджуємо всі акти тероризму, спрямовані проти невинних цивільних осіб у всьому світі. Ми висловлюємо солідарність керівництва і народу Палестини з дружнім російським народом і бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання”, — цитує агентство заяву Аббаса. Олександр Гальперин”Спалах, потім темрява”: очевидці розповіли про вибух в Петербурзі

“Цей терористичний акт підкреслює необхідність прийняття міжнародним співтовариством заходів для протидії сліпому тероризму незалежно від його джерела і перекриття всіх джерел терору”, — йдеться в заяві.

В палестинському уряді також засудили теракт в Санкт-Петербурзі і закликали світове співтовариство вжити заходів з протидії тероризму.

“Це ганебний напад на магазин у російському місті підтверджує необхідність глобальних дій і солідарності перед обличчям загрози терору, який всюди загрожує людству”, — цитує агентство заяву прес-секретаря уряду Юсиф аль-Махмуда.

Теракт в супермаркеті в Санкт-Петербурзі