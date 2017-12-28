Повінь – зміна системи

Menu
Close

X5 Retail обіцяє покрити витрати на лікування постраждалих у Петербурзі

28.12.2017

МОСКВА, 28 дек — . X5 Retail обіцяє покрити витрати на лікування і реабілітацію постраждалих під час теракту в супермаркеті в Санкт-Петербурзі, повідомив представник прес-служби компанії.Сотрудники полиции и МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017 Олександр ГальперинХ5 Retail надасть підтримку постраждалим під час вибуху в петербурзькому магазині

У середу, 27 грудня, в супермаркеті в Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами. За фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб, скоєне загальнонебезпечним способом. Всього постраждали 13 осіб, зараз у стаціонарах залишаються шестеро. У четвер президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом.

“X5 Retail Group покриє всі витрати, необхідні на лікування та реабілітацію потерпілих. Їх сім’ям будуть також передані продовольчі кошика через соціальну службу Калінінського району Санкт-Петербурга”, — повідомив представник компанії.

Взрыв в супермаркете в Санкт-ПетербургеТеракт в супермаркеті в Санкт-Петербурзі

Читайте також:   У Петербурзі екс-ревізор поліції виплатить державі 40 мільйонів рублів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *