МОСКВА, 28 дек — . X5 Retail обіцяє покрити витрати на лікування і реабілітацію постраждалих під час теракту в супермаркеті в Санкт-Петербурзі, повідомив представник прес-служби компанії. Олександр ГальперинХ5 Retail надасть підтримку постраждалим під час вибуху в петербурзькому магазині

У середу, 27 грудня, в супермаркеті в Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами. За фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб, скоєне загальнонебезпечним способом. Всього постраждали 13 осіб, зараз у стаціонарах залишаються шестеро. У четвер президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом.

“X5 Retail Group покриє всі витрати, необхідні на лікування та реабілітацію потерпілих. Їх сім’ям будуть також передані продовольчі кошика через соціальну службу Калінінського району Санкт-Петербурга”, — повідомив представник компанії.

Теракт в супермаркеті в Санкт-Петербурзі