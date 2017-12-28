МОСКВА, 28 дек — . Міщанський суд Москви на 30 тисяч рублів оштрафував голову ради депутатів Красносельського району Москви Іллю Яшина за проведення неузгодженого масового заходу, повідомила прес-секретар суду Юлія Бочарова. Костянтин РодиковВ Москві затримали Іллю Яшина

Суд визнав Яшина винним за частиною 2 статті 20.2 КоАП (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Раніше префектура ЦАО Москви відмовила Яшину у проведенні акції в Лермонтовському сквері у зв’язку з недотриманням строку подання повідомлення та відсутність необхідного пакету документів. Прокуратура Москви висунула Яшину застереження про адміністративної відповідальності, якщо він проведе неузгоджену акцію. © AFP 2017 / Maxim ZmeyevВ Москві на несанкціоновану акцію Яшина прийшли близько 300 чоловік

МВС попросило городян утриматися від участі у несанкціонованій акції і зазначило, що згідно з законом правоохоронні органи вживуть необхідних заходів по припиненню вказаного неузгодженого заходу.

У підсумку, за даними ГУМВС, кількість учасників неузгодженого заходу, що пройшов у неділю в Лермонтовському сквері в Москві, склала близько 300 осіб, у відношенні організаторів був зібраний матеріал про адміністративне правопорушення.