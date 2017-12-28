С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — . Шість постраждалих під час вибуху в магазині “Перехрестя” в Петербурзі залишаються в лікарнях, повідомила віце-губернатор міста Ганна Митянина. Олександр ГальперинХ5 Retail обіцяє покрити витрати на лікування постраждалих у Петербурзі

“Станом на 21.30 28 грудня загальна кількість постраждалих під час вибуху в магазині “Перехрестя”: 14 людей. З них від госпіталізації відмовилися 6 постраждалих. Залишаються в стаціонарах: середньої тяжкості — 2, середньо-важкої ближче до задовільного — 3, задовільною – 1″, — написала Митянина у своєму мікроблозі в Twitter.

Саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами, спрацювало 27 грудня в супермаркеті в Петербурзі. За фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб, скоєне загальнонебезпечним способом. У четвер президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом.

Теракт в супермаркеті в Санкт-Петербурзі