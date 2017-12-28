Кричущий інцидент стався біля відділку поліції.

У четвер, 28 грудня, поряд з поліцейською ділянкою в районі Сейхан в місті Адана, розташованого в південній частині Туреччини, стався потужний вибух.

“Вибух стався приблизно 19:10 у четвер в районі міста Сейхан”, – йдеться в повідомленні.

Із-за інциденту вікна в довколишніх будинках були пошкоджені. Звук вибуху був чутний в різних районах міста. Однак поки немає інформації про кількість загиблих і постраждалих в результаті події.



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Крім того, наголошується, що в район, де стався інцидент, направили правоохоронців. В даний час подробиці вибуху встановлюються.