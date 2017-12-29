ХАБАРОВСЬК, 29 січ — . Повідомлення про замінування кількох торгових центрів у різних районах Хабаровська надійшли в п’ятницю від анонімних джерел, повідомив представник УМВС Росії по Хабаровському краю. Євген БиятовЖителю Астани загрожує до шести років позбавлення волі за “мінування” вокзалу

“Були дзвінки про мінування декількох об’єктів в Хабаровську. Всі дзвінки перевіряються. На місці працюють екстрені служби. Поки що в жодному з обстежених магазинів вибухові пристрої не знайдено. Ми проводимо перевірки та встановлюємо особи, які телефонували”, — сказав співрозмовник агентства.

Він не уточнив, скільки торгових центрів в період новорічного ажіотажу було евакуйовано через дзвінків.

Як повідомили очевидці, “заміновані” ЦУМ, Будинок одягу, Магазини Радості.

“Біля Цуму все оточено. Стоять машини поліції, швидкої допомоги, пожежні. Дуже багато народу і скупчення машин. Поліцейські нікого не пропускають”, — розповіла одна з очевидців.