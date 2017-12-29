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Влада дозволила випуск пива на експорт у великій пластиковій тарі

29.12.2017

МОСКВА, 29 січ — . Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє з 1 січня 2018 року виробництво на експорт пива і пивних напоїв у пластикових пляшках об’ємом більше 1,5 літрів. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Пластиковые бутылки. © РИА Новини / Сергій КузнецовСовфед дозволив випуск на експорт пива “пластику” понад півтора литровНа етикетках таких пластикових пляшок повинна міститися напис російською мовою “Тільки на експорт”, щоб виключити обіг такої продукції в РФ.

Обсяг виробництва пива в пластикових пляшках об’ємом більше 1,5 літрів повинен відповідати обсягу, зазначеному в договорі поставки за межі РФ між виробником такої продукції та іноземним покупцем.

Раніше законодавство РФ забороняла виробництво та обіг алкогольної продукції, у тому числі пива в пластиковій тарі об’ємом більше 1,5 літрів.

Найбільші пивовари РФ, опитані , підтримали новий закон: на їхню думку, дозвіл експортувати пиво в великих пластикових пляшках може допомогти стабілізувати падаючий ринок, а також збільшити поставки цього напою за кордон.

Інші зміни

Международный форум Сделано в России. .© РИА Новини / Віталій БелоусовMade in Russia: який вітчизняний продукт зможе підкорити світові рынкиЗакон також відкладає з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року вступ у силу ряду норм для виноробів Криму. Це стосується оснащення основного техобладнання лічильниками вимірювання та обліку об’єму готової продукції; наявності у власності, хозведении, оперативному управлінні або оренду виробничих і складських приміщень; розрахунку потреби у федеральних спеціальних марок; обліку та декларування обсягу використаного винограду.

Крім того, закон передбачає здійснення держконтролю на регіональному рівні за поданням декларацій про обсяг роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції і про обсяг зібраного винограду для виробництва виноробної продукції. Посадовим особам наглядових органів надається право проводити контрольну закупівлю без попереднього повідомлення перевіряються при наявності підстав для позапланової перевірки.

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Закон також вводить низку вимог до бюджетним установам, які продають алкоголь уроздріб у міських та (або) сільських населених пунктах при наданні послуг громадського харчування. При продажу алкоголю міцністю до 16,5% вони повинні мати в оперативному управлінні, безоплатному користуванні або оренді об’єкт громадського харчування за кожним місцем здійснення цієї діяльності. А при реалізації більш міцного алкоголю такі бюджетні установи зобов’язані мати в оперативному управлінні, безоплатному користуванні або в оренді на термін від року стаціонарні об’єкти громадського харчування.

Производство пива. © РИА Новини / Артем КреминскийПодмосковные виробники пива отримають льготыЗакон встановлює, що з 1 липня 2018 року федеральна спеціальна марка і акцизна марка повинні містити двомірний штрих-код (графічну інформацію в кодованому вигляді), завдані організацією — виробником даних марок і містить ідентифікатор ЄДАІС в кодованому вигляді.

Оборот алкогольної продукції, маркованої діючими федеральними спеціальними марками та акцизними марками, дозволяється до закінчення терміну придатності такої продукції.

Одночасно встановлюється, що з 1 липня 2018 року не буде проводитися планова перевірка ліцензіата, що здійснює роздрібний продаж алкоголю, за винятком роздрібної торгівлі вина ігристого вина (шампанського) сільгоспвиробниками.

 

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