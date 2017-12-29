МОСКВА, 29 січ — . Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє з 1 січня 2018 року виробництво на експорт пива і пивних напоїв у пластикових пляшках об’ємом більше 1,5 літрів. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

© РИА Новини / Сергій КузнецовСовфед дозволив випуск на експорт пива “пластику” понад півтора литровНа етикетках таких пластикових пляшок повинна міститися напис російською мовою “Тільки на експорт”, щоб виключити обіг такої продукції в РФ.

Обсяг виробництва пива в пластикових пляшках об’ємом більше 1,5 літрів повинен відповідати обсягу, зазначеному в договорі поставки за межі РФ між виробником такої продукції та іноземним покупцем.

Раніше законодавство РФ забороняла виробництво та обіг алкогольної продукції, у тому числі пива в пластиковій тарі об’ємом більше 1,5 літрів.

Найбільші пивовари РФ, опитані , підтримали новий закон: на їхню думку, дозвіл експортувати пиво в великих пластикових пляшках може допомогти стабілізувати падаючий ринок, а також збільшити поставки цього напою за кордон.

Інші зміни

© РИА Новини / Віталій БелоусовMade in Russia: який вітчизняний продукт зможе підкорити світові рынкиЗакон також відкладає з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року вступ у силу ряду норм для виноробів Криму. Це стосується оснащення основного техобладнання лічильниками вимірювання та обліку об’єму готової продукції; наявності у власності, хозведении, оперативному управлінні або оренду виробничих і складських приміщень; розрахунку потреби у федеральних спеціальних марок; обліку та декларування обсягу використаного винограду.

Крім того, закон передбачає здійснення держконтролю на регіональному рівні за поданням декларацій про обсяг роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції і про обсяг зібраного винограду для виробництва виноробної продукції. Посадовим особам наглядових органів надається право проводити контрольну закупівлю без попереднього повідомлення перевіряються при наявності підстав для позапланової перевірки.

Закон також вводить низку вимог до бюджетним установам, які продають алкоголь уроздріб у міських та (або) сільських населених пунктах при наданні послуг громадського харчування. При продажу алкоголю міцністю до 16,5% вони повинні мати в оперативному управлінні, безоплатному користуванні або оренді об’єкт громадського харчування за кожним місцем здійснення цієї діяльності. А при реалізації більш міцного алкоголю такі бюджетні установи зобов’язані мати в оперативному управлінні, безоплатному користуванні або в оренді на термін від року стаціонарні об’єкти громадського харчування.

© РИА Новини / Артем КреминскийПодмосковные виробники пива отримають льготыЗакон встановлює, що з 1 липня 2018 року федеральна спеціальна марка і акцизна марка повинні містити двомірний штрих-код (графічну інформацію в кодованому вигляді), завдані організацією — виробником даних марок і містить ідентифікатор ЄДАІС в кодованому вигляді.

Оборот алкогольної продукції, маркованої діючими федеральними спеціальними марками та акцизними марками, дозволяється до закінчення терміну придатності такої продукції.

Одночасно встановлюється, що з 1 липня 2018 року не буде проводитися планова перевірка ліцензіата, що здійснює роздрібний продаж алкоголю, за винятком роздрібної торгівлі вина ігристого вина (шампанського) сільгоспвиробниками.