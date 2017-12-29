МОСКВА, 29 січ – . Москва не нав’язує посередницьку роль США і КНДР, але готова брати участь у таких зустрічах, якщо отримає запрошення, заявив в інтерв’ю посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Бурмістров.

© РИА Новини / Максим Блинов”Не просто грають з вогнем”: у МЗС Росії вважають, що США провокують КНДР”Ми в класичному розумінні не є і не хочемо грати роль посередника, тому що це незвично для такої великої країни, як Росія, просто виконувати роль листоноші, передавача думок та ідей. Ні, ми граємо власну роль – пропонуємо обом сторонам серйозно вчитатися і пред’явити серйозні зауваження по першому етапу нашої “дорожньої карти”, — сказав він.

Дипломат назвав чутками повідомлення деяких ЗМІ про те, що Росія може запропонувати США і КНДР в якості майданчика для діалогу Владивосток.

“Ми відкриті до контактів і готові надати таку площадку, якщо знадобиться. Ми готові брати участь у таких зустрічах, якщо запросять. Але, знову-таки, ми не нав’язуємо з посередницькою роллю”, — зазначив Бурмістров.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті ria.ru в 11.00.