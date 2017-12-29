АНКАРА, 28 дек — . Турецька поліція в ході антитерористичної операції в Анкарі затримала 29 осіб, підозрюваних у причетності до терористичної угруповання “Ісламська держава”*, частина з них готувала теракти під час новорічних заходів, повідомляє агентство Anadolu в п’ятницю з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Олексій ДаничевИГ* у вашому місті, районі, дворі. Чому з ФСБ повинен бути кожен

Відзначається, що в операції брали участь близько 500 поліцейських. Багато хто із затриманих є іноземними громадянами. Всього прокуратура видала ордери на арешт 46 осіб.

Напередодні в різних провінціях Туреччини було затримано 120 підозрюваних у зв’язках з ІГ* в рамках посилення заходів безпеки напередодні святкування Нового року.

Після початку збройного конфлікту за участю ІГ* в сусідніх Сирії та Іраку турецькі правоохоронці затримали більше п’яти тисяч підозрюваних у причетності до діяльності цієї терористичної угруповання. Були депортовані 3,29 тисячі осіб з 95 країн, близько 38 тисяч осіб заборонений в’їзд до Туреччини. Під вартою знаходяться 780 осіб, в тому числі 350 іноземців, частина з них засуджені за звинуваченням у тероризмі.

*Терористична організація, заборонена в Росії.